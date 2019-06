Klaus ml.: Jakl je špička ledovce. Útočí i na mě

„Žít a nechat žít. Svobodná společnost. Společnost hájící svobodu slova a názorů. Společnost umožňující každému jít za svým štěstím, pokud neporušuje zákon. To jsou hodnoty západní civilizace. To jsou hodnoty, na nichž jsme se stali úspěšnější a bohatší než světadíly a civilizace jiné,“ píše Klaus mladší v úvodu svého komentáře na serveru Novinky.cz.

Lidé jsou dle něj v sobě od přírody mají agresivitu, hamižnost, hloupost, stádnost i třeba lenost. „Opakované fyzické napadení pana Jakla – je toho špičkou ledovce, byť viditelnou,“ varuje. Poukazuje třena na to, že některá média označují určité lidi za „ruské agenty“. „Včetně mě. Já přitom nemám s Ruskou federací cokoli společného. Ani jsem za ty čtyři roky tady o Rusku nic nepsal, pokud se nepletu,“ posteskl si Klaus mladší.

Řada politiků se podle něj politicky živí na podobné nenávisti. „Republikou sice oběhly fotografie poslance Kalouska, jak zamlada za komunismu recituje v pionýrském stejnokroji na aktivu bezpečnostních složek. Po třiceti letech je to ale paradoxně nejčastěji tento talentovaný politik, kdo v parlamentu určuje, kdo je proruský a není 'prozápadní'. Vůbec bojovníků proti komunismu tam máme třicet let po kolapsu komunismu čím dál více a jsou čím dál 'statečnější',“ tvrdí poslanec.

„Tvrdě nenávistné útoky člověk schytá i od novinářů najatých k ovlivňování veřejného mínění podnikatelem Bakalou. A spousty dalších. Tohle vše vytváří atmosféru, kde se na nějaké lidi může osobně útočit, dehonestovat, dělat z nich méněcenné bytosti. Škůdce. Nikoli lidi s jinými názory,“ tvrdí.

Sám Klaus na facebooku pravidelně zveřejňuje fotky se svými příznivci, které potkal někde na ulici. V komentáři mluví o tom, že jezdí metrem a chodí do hospod a lidé jsou na něj neuvěřitelně hodní. „Ale osobních útoků jsem už pár zažil. Tlustej chlápek na mě pokřikoval na sjezdovce, ať jdu jezdit do Ruska a vypadnu ze sjezdovky (asi kilometr od místa, kde bydlím). Moje pětiletá dcerka chudák koukala. Co máte dělat? Dvakrát za týden se s někým porvat? Volat policajty a soudit se? Vzít si ochranku? Nejezdit metrem? Nelyžovat? Všechno špatně,“ svěřil se Klaus.

U filozovické fakulty pak na něj někdo pořvával, že je „nácek“. „Logicky sice moc nechápu, jak můžete být „agent Ruska“ a „nácek“ zároveň (Nacisté zabili dvacet milionů Rusů za války) – ale evidentně to v dnešní době jde. Normální tahle atmosféra není. Jak vidno hranice k útokům fyzickým je tenká. A hlavně (lidi nejsou andělé, ani já ne) – tahle atmosféra posiluje zpětně zase vaše horší vlastnosti. Oslabuje váš humanismus a pocit, že lidé jsou v jádru dobří. A bez tohodle pocitu se žije špatně – ten si, doufejme, uchovám. Musím,“ dodává Klaus.