Porušování lidských práv? Žantovský napsal Su Ťij ostrý dopis, vytáhl Havla

Žantovský označil Su Ťij za ikonu hnutí za lidská práva a Havlovu duchovní souputnici a hrdinku. V dopise jí píše, že Havel byl jejím obdivovatelem a stoupencem. Barmská vůdkyně obdržela Nobelovu cenu za mír v roce 1991, a to právě na Havlův návrh. V Praze byla v roce 2013 jako host konference Forum 2000, která na odkaz prezidenta Havla navazuje.

Znovu měla přiletět předloni, návštěvu ale odložila kvůli napětí v Arakanském státě, kde barmská armáda podle mezinárodních organizací prováděla etnickou čistku muslimské menšiny Rohingů. Su Ťij na počátku operace podpořila, později odsoudila porušování lidských práv. Za váhavý postoj si vysloužila kritiku a přišla o řadu poct. V těchto dnech je Su Ťij na oficiální návštěvě Česka, dnes jednala s premiérem Andrejem Babišem.

Žantovský píše, že před dvěma lety sám v Barmě viděl složitost situace, proto Su Ťij podle západních norem nesoudí a věří jejímu smyslu pro spravedlnost. Je ale přesvědčen o tom, že vystoupit proti nespravedlnosti, útlaku a porušování lidských práv je pro barmskou vůdkyni věcí cti.

Žantovský v listu uvádí, že suverénní stát má právo bránit se proti vzpouře a přeshraničním vpádům, ale musí postupovat podle mezinárodního práva a ochránit civilní obyvatele před násilím. "Nejsme přesvědčeni o tom, že Vaše vláda vyvíjí patřičné úsilí, aby takovým zločinům zabránila a potrestala jejich pachatele," uvedl Žantovský.

V listu adresovanému státní poradkyni Republiky Myanmarský svaz poukazuje i na zatčení dvou novinářů agentury Reuters a jejich odsouzení na sedm let do vězení. Reportéři Ťjo Sou U a Wa Lone psali o pronásledování Rohingů. Nedávno byli propuštěni na amnestii. Žantovský uvádí, že zadržení žurnalistů a jejich věznění vrhá nedobré světlo na svobodu tisku a projevu v Barmě. Šéf knihovny připomíná důležitost nezávislého zpravodajství pro lidi v krizových oblastech či totalitních režimech. V listu nositelku Nobelovy ceny za mír také žádá, aby se zastala nedávno zadržených divadelníků a pomohla je zprostit obvinění z ohrožování národní bezpečnosti.

"Jistě pochopíte, že kriminalizování uměleckých a tím spíše divadelních aktivit protiřečí všemu, več věřil a co zastával za svého života Václav Havel a pro co byl ochoten obětovat svou svobodu, tak jako Vy jste obětovala Vaši osobní svobodu za demokracii a svobodu pro barmský lid," uvedl šéf Havlovy knihovny. Se Su Ťij by se měl potkat krátce u Havlova hrobu.