Nová strana Václava Klause ml.: Napětí mezi otcem a synem roste, exprezident není spokojen

Představení nové strany či hnutí by se mělo konat 10 června v kongresovém sále nedaleko luxusního pražského mrakodrapu V Tower. Jasné je, že půjde o skupinu pravicovou, tomu odpovídají i jména, která údajně Klaus ke spolupráci oslovil.

Sám poslanec zatím o svém projektu nechce příliš mluvit, MF Dnes ovšem informuje, že se svými spolupracovníky uplynulé týdny zasvětil hledání lidí do regionálních kanceláří. Kromě toho ale oslovoval i osobnosti, které by se na jeho hnutí podílely nebo v něm rovnou figurovaly.

Už dříve své angažmá v Klausově straně potvrdila bývalá poslankyně ODS Zuzana Zahradníková Majerová. Podle deníku by mezi další tváře strany měli patřit třeba kardiochirurg Jan Pirk, lékař a bývalý poslanec ODS Boris Šťastný, ekonomka Markéta Šichtařová či šéf Madety Jan Teplý starší. Klaus prý oslovil i historika Vlastimila Vondrušku, ten ale spolupráci odmítl. Přesto prý nově vznikající projekt podporuje.

Klaus mladší také prozradil, že se do všeho zapojí i členové jeho rodiny, především otec Václav Klaus, Ten by se měl stát garantem pro oblast zahraničí. Háček je ale v tom, že jeho role by údajně měla být menší, než by si asi sám exprezident představoval. V praxi by to prý mělo fungovat tak, že exprezident bude nadále cestovat po světě po konferencích a setkávat se se světovými státníky typu maďarského premiéra Viktora Orbána. Do domácí politiky by ovšem zasahovat neměl.

Napětí mezi otcem a synem se podle listu objevilo už po vyloučení Klause mladšího z ODS. Jeho otec údajně chtěl, aby na poslední chvíli sestavili kandidátku a zapojili se do evropských voleb. Václav Klaus mladší měl být podle těchto představ jedničkou kandidátky, jeho otec na posledním místě. Zbytek kandidátky měli tvořit lidé spojení s Institutem Václava Klause a další příznivci.

To se ale nestalo. Nenašli subjekt, pod jehož hlavičkou by mohli kandidovat. Mezi Klausovým vyloučením z ODS a registrací kandidátek navíc zbývalo jen pár desítek hodin času – což byl značně šibeniční termín. Sám Klaus mladší navíc o křeslo v Bruselu nejevil velký zájem. "Navíc podle zdrojů z jeho okolí nechtěl, aby byl hned od počátku tak silně spojován se svým otcem, s lidmi z institutu a někdejšími členy ODS, jeho sympatizanty. To údajně Klause staršího trochu naštvalo,“ píše MF Dnes.