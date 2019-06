Koho se ve skutečně bojí KLDR? Zaorálek poukázal na zajímavou skutečnost

V rozhovoru pro Českou televizi Zaorálek uvedl, že pozvání do Severní Koreje vzešlo od předsedy severokorejského prezidia Kim Jong-nama, se kterým se setkal už před 14 lety, když byl také na cestě v Pchjongjangu. Ministerstvo zahraničí mělo souhlasit, že vzhledem k momentální situaci, kdy došlo k rozhovorům s USA, by se tam mohla česká delegace vrátit.

„Udělali jsme tady seminář s odborníky, koreanisty a sinology, což jasně vyznělo tak, že se tam má jet. Takže jsme měli stanovisko Jižní Koreje, stanovisko ministerstva zahraničí, že to je teď nejlepší způsob, jak do toho vstoupit,“ uvedl Zaorálek.

Proti cestě se ozvala řada politiků. „ Stydím se za kolegy poslance. Do komunistické země, kde je kvůli diktatuře hladomor, kde strýčka vraždí diktátor protiletadlovou střelou a kde v lágrech umírají nepohodlní lidé ...muže jet na přátelskou návštěvu jen idiot,“ řekl někdejší předseda STAN a poslanec Petr Gazdík. „Česká delegace míří do KLDR obnovit vztahy. Nevidím jediný důvod k této cestě. Je nesmyslná a pomůže jen Kimově propagandě,“ varoval místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek.

Zaorálek je však přesvědčen, že cesta má svůj smysl. „ Po návratu z cesty mám nabitý diář a řadu schůzek s evropskými velvyslanci. Musíme využít své vybavenosti. Máme špičkové odborníky na tento region, máme velmi dobrou koreanistiku. Na mezinárodní scéně nám to dává cenu, naši experti jsou ceněni všude. Vadí mi, jak se Češi neustále podceňují. Nejsme tak malá země. Rád bych rozbil zažitý komplex, že nemůžeme nic dělat,“ řekl Zaorálek v rozhovoru pro Lidové noviny.

Bývalý ministr zahraničí poukazuje, že ČR má v zemi dobrý zvuk. Severní Koreu diplomaticky uznala už v roce 1948 a po příměří v roce 1953 se stala členem dozorčí komise neutrálních států. Tato socialistická minulost dle Zaorálka dává Čechům výhodu v komunikaci se Severokorejci. „ Zajímavostí je, že po Pchjongjangu jezdí české tramvaje a autobusy. Vidíte tam tedy naši přítomnost všude,“ uvedl Zaorálek.

Podle Zaorálka na setkání měla zájem i Jižní Korea a to právě díky tomuto „zvláštnímu kapitálu“, který v zemi ČR má a který pomáhá překlenout příslovečnou nedůvěřivost Severokorejcům vůči cizincům. Cesta tak pomáhala i diplomatickým vztahům s Jižní Koreou, která představuje jednoho z nejdůležitějších obchodních partnerů ČR v Asii.

Ve srovnání s předchozí cestou si Zaorálek všiml, že spousta věcí se v KLDR mění. Např. jej nechali mluvit o lidských právech, i když většinou, pokud se otevře toto téma, rozhovory končí. Taktéž tentokrát mohl mluvit se studenty angličtiny, což předtím nebylo možné, ačkoliv stále tito studenti byli hlídáni.

Země se dle Zaorálka se i zřetelně snaží ekonomicky rozvíjet. „ V Pchjongjangu je to už trochu vidět. Jsou tam krámky, restaurace, obchůdky, je tam daleko větší provoz, jsou tam automobily. To tam tehdy člověk nepotkal, bylo to prázdné, přízračné město. Pchjongjang je ale samozřejmě trochu výkladní skříní,“ tvrdí Zaorálek.

Dle něj za tím lze vidět jistý vliv Číny, přičemž Kim Čong-un byl vybrán jako ten, kdo má na ekonomický rozvoj dohlížet. Zaorálek ale zároveň varuje, aby se vazby KLDR na Čínu nepřeceňovali. Poukazuje na zprávy japonských zpravodajských služeb, dle kterých významná část severokorejského vedení má obavy ze stoupající závislosti na Číně.

„My neustále žijeme v domnění, že se obávají vlivu USA, ale oni se bojí i Číny,“ sdělil Lidovým novinám Zaorálek s tím, že podstatou režimu je jeho nezávislost a pocit morální nadřazenosti. „ A když jim říkáte, že ČR se rozvíjí díky vazbám na svět, cítíte od nich, že právě toto pokládají za naše neštěstí. Že jsme závislí na Německu, na EU, na Američanech,“ vysvětlil Zaorálek rozdíl mezi myšlení Severokorejců a Čechů.

Zaorálek se vyjádřil i k tématu možného zabití klíčových diplomatů po únorovém neúspěšném summitu s Kim čong-una s Donaldem Trumpem. Podle bývalého ministra zahraniční se mezi evropskými politiky spekulovalo o tom, co se s nimi stalo. „ V minulosti se stalo, že se mluvilo o popravách a pak se ti lidé objevili. Severokorejský režim je zkrátka netransparentní,“ poukazuje Zaorálek.

Severokorejská média v pondělí přinesla fotku, na které má být hlavního vyjednavače KLDR s USA, Kim Jong-čchola, jak sedí vzdálen pouhých pět sedadel od tleskajícího Kim Čong-una a s dalšími funkcionáři přihlíží hudebnímu vystoupení manželek armádních důstojníků. Jihokorejská média spekulovala, že vyjednavač měl být po neúspěšném summitu poslán do pracovního tábora.