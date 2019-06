Miroslav Kalousek promluvil: Svrhněme vládu! V jejím čele stojí lupič

Kalousek na sociálních sítích připomněl, že Poslanecká sněmovna dnes projednává předběžný návrh auditorů Evropské komise ke konfliktu zájmů premiéra Andreje Babiše. „Dobře vím, co uslyšíme, že je to všechno lež, nesmysl a kampaň a Česká republika nic platit nebude. Je to neudržitelná pozice,“ tvrdil už předem Kalousek.

Čím déle budeme hájit nehajitelné a čím déle bude v čele vlády lupič společných evropských peněz, tím více se bude prohlubovat ostuda České republiky a škody, které naše země utrpí. Jsem proto přesvědčen, že musíme hlasovat o nedůvěře vládě. pic.twitter.com/WlVGPcEvEv — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 4. června 2019

Ve videu a následně i na plénu zdůraznil, že si nepamatuje, že by se nějaké členské zemi podařilo zvrátit návrh auditorů na stoprocentní korekci, a i v tomto případě je podle něj výsledek zcela jasný.

Předseda vlády ČR : “Kalousek, symbol korupce. Ondračka ze zkorumpované firmy @Transparency_CZ”. Tak jsme se, @David_Ondracka, sešli. Rozdíl mezi námi je zjevně jenom v tom, že mně @AndrejBabis nikdy nenabízel křeslo ministra vnitra. Jinak jsme evidentně zkorumpovaní oba. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 4. června 2019

