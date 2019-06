Brabec nadržoval chemičkám? Tvrzení auditu je neslýchané, soptí ministr

Brabec uvedl, že po roce 2014 byly za jeho působení ve funkci ministra chemičkám z Agrofertu schváleny v rámci operačního programu Životní prostředí dva projekty v celkové výši 86 milionů korun. V předchozím období v letech 2007 až 2013 to byly projekty za 800 milionů korun, uvedl Brabec.

Ministr poukázal také na svůj projekt kotlíkových dotací pro statisíce domácností, na nějž bylo vyčleněno devět miliard korun, zatímco na ekologizaci chemického průmyslu zbyly tři miliardy korun.

Audit se zmiňuje o podpoře pro Lovochemii z holdingu Agrofert z Evropského fondu pro regionální rozvoj, na což zřejmě jako člen evropského obchodu s emisními povolenkami (EU ETS) neměla nárok. Lovochemie také podle auditu žádala o podporu pro technologické inovace a výzkum, ale nepřišla s žádnými novými věcmi ani výzkumem, jelikož vše už vyráběla nebo používala firma Duslo, která také patří pod Agrofert.

Ministerstvo i Státní fond životního prostředí podle pondělního prohlášení označily tvrzení v auditu za smyšlená. "Lze jen těžko uvěřit, že zveřejněné dokumenty jsou opravdu oficiálním výsledkem několikaměsíční práce auditorů Evropské komise," reagovala v pondělí mluvčí ministerstva Petra Roubíčková. Stejná slova dnes ve Sněmovně použil i premiér Andrej Babiš (ANO).

Schillerová varovala, že pokud by měl reakci na auditní zprávu psát ministr podle své politické příslušnosti, bylo by to naprosto nepřijatelným politickým vměšováním, které by poškodilo ČR. V zájmu ČR podle ní není ani to, kdyby chtěl někdo předjímat závěry definitivní auditní zprávy nebo příslušné kroky, které orgány podniknou. Není výjimkou, že auditoři Evropské komise návrh zprávy na základě připomínek upraví, zdůraznila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Některé části návrhu označila za nepřesné, zavádějící a nepravdivé.

Pane premiére, nejde o žádný útok “na Babiše”, je to pouze obrana EU před zneužíváním dotací, z čehož jste podezřelý. A už vůbec nejde o útok “na Česko.” Vy nejste stát! — Markéta Adamová (@market_a) 4. června 2019

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) uvedl, že pokud někdo spekuluje o tom, že je všechno špatně, musí on bránit své úředníky, ale i české firmy. "Pokud bychom měli dále měřit takovým metrem, přijdeme o desítky miliard korun," řekl.

Babiš a část ministrů za ANO vystoupili před poslanci k předběžné prověrce EK díky přednostním řečnickým právům ještě před blokem, v němž poslanci navrhují změny programu schůze.