Sněmovna řeší audit EK, Babiš po projevu odešel

Předseda nejsilnější opoziční ODS Petr Fiala uvedl, že Babiš ztratil zdravý úsudek, nebo vědomě neříká pravdu a jeho hnutí se tváří, že žádný problém neexistuje. Kdyby se v takové situaci ocitl jakýkoli předseda vlády, nemohl by podle šéfa občanských demokratů zůstat ve funkci ani den. "ODS je přesvědčena, že nastal čas, aby předseda vlády požádal Sněmovnu o důvěru," zopakoval Fiala pondělní výzvu, kterou Babiš odmítl.

Dnes Fiala řekl, že pokud premiér o důvěru nepožádá, je nutné chránit zájmy lidí před zájmy předsedy vlády. "Podle toho bude Občanská demokratická strana také postupovat," dodal.

Předseda poslanců Pirátů Jakub Michálek nepřítomného Babiše nabádal, aby zvážil, zda si nechce platit chleba a párky místo dotací ze svého a zda nechce přestat s ataky na státní pokladnu. Zřejmě z poukazem na stomilionvou dotaci pro pekárnu Penam premiérovi věnoval balení toastů.

KDU-ČSL ústy svého předsedy Marka Výborného vyzvala vládu, aby s okamžitou platností zastavila čerpání nenárokových dotací společnostem z holdingu Agrofert. Česká odpověď na návrh auditu by podle Výborného měla být zpracována pod dohledem Nejvyššího kontrolního úřadu. Premiér by se měl k celé záležitosti postavit čelem, ne kopat kolem sebe, a jeho střet zájmů nesmí být koulí u nohy nejen vlády, ale i celé republiky, podotkl předseda lidovců.

Předseda STAN Vít Rakušan poukázal na to, že Babiš mluví stále jen o sobě a svém problému. "Mentalita Babiše je taková: 'Česká republika jsem já, Agrofert je Česká republika'," uvedl. V souvislosti s Babišovým posteskem, jakou udělal hloupost svým vstupem do politiky, Rakušan premiérovi doporučil, aby svůj problém vyřešil snadno a rychle. "Velmi mu doporučujeme, aby dal přednost byznysu," dodal Rakušan.

Předseda klubu SPD Radim Fiala uvedl, že případ není došetřen, což ale neznamená, že rizika pro Česko neexistují. "Pokud by se prokázalo porušování zákona v souvislosti se získáváním evropských dotací pro skupinu Agrofert, šlo by o megapodraz na podnikatelské prostředí," podotkl. Fiala ale také soudí že, panuje evidentní snaha využít kauzu ke zpochybnění výsledků voleb.

Někteří poslanci už představili návrhy usnesení, o nichž by měla Sněmovna hlasovat. SPD chce, aby dolní komora vyzvala ministerstva financí a místního rozvoje k důslednému hájení českých zájmů a aby v případě finanční škody žádala vyvození odpovědnosti viníků. Předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek doporučoval, aby Sněmovna vyzvala vládu k tomu, aby jí do konce srpna předložila zprávu o všech vracených unijních dotacích od vstupu Česka do unie a informaci o tom, jaké kroky učinily české orgány vůči osobám, které tyto korekce zavinily.

Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek reagoval slovy, že Faltýnek uvedl, že "Babiš byl takový vykuk, který vysával ty dotace, ale takových vykuků tady bylo a nikdo je neřeší". "Nepochybuji o tom, že takových vykuků je skutečně celá řada a kradli, až se prášilo, ale na rozdíl od Babiše se nikdo z nich nestal předsedou vlády," dodal Kalousek.