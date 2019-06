Ondráčka z Transparency apeloval na ČSSD i ANO, volá po nápravě chyb

Ondráčka tím narážel na výsledky auditu Evropské komise, jehož návrh minulý týden dorazil do České republiky. Premiér má podle předběžných závěrů EK dál vliv na svou bývalou firmu Agrofert a současně jako předseda vlády na použití unijních peněz. Česku hrozí, že by mohlo podle návrhu zprávy EK vracet do rozpočtu Evropské unie kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal. Premiér ale střet zájmů odmítá a žádné peníze se podle něj vracet nebudou.

"Musíme vzkázat premiérovi, že veřejné rozpočty nejsou bankomatem pro jeho podnikání," řekl demonstrujícím Ondráčka. Demonstranti jeho projev prokládali skandováním hesel jako "Je to zloděj!" nebo "Estébák!".

Podle Ondráčky dnešní systém způsobuje to, že se úředníci bojí, protože jsou pod politickým tlakem, a trpí alibismem.

Ondráčka upozornil, že z Bruselu brzy dorazí další špatné zprávy, které se budou týkat zemědělských dotací. "Výsledky budou ještě horší, bude se vracet ještě více peněz právě kvůli střetu zájmů Andreje Babiše a jeho firem," řekl. Peníze, které Agrofert bere z dotací, chybí podle Ondráčky na platy učitelů, zdravotních sester, sportování dětí, opravy silnic nebo sociální služby. "Andrej Babiš je cynický predátor, kterému na vás vůbec nezáleží. On pohrdá lidmi," dodal Ondráčka.

Ondráčka připomněl, že ani v předchozích vládách před Babišem nefungovalo všechno dokonale. Politika byla plná korupčních skandálů, neuměla řešit řadu společenských problémů. Je podle něj potřeba pracovat na tom, aby se politika stala veřejnou služnou, aby v ní byli kompetentní lidé, kteří mají promyšlenou strategii a určitou úroveň slušnosti.

Podle pořadatelské iniciativy Milion chvilek se dnešního protestu za demisi premiéra a ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) účastní zhruba 120.000 lidí. Účast je tak dvojnásobná proti té, která se na Václavském náměstí konala před dvěma týdny.