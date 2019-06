Vzpoura ve vládní koalici? Babiši, odstup, žádá ČSSD

Babiš předběžné závěry auditu důrazně odmítl a opakovaně tvrdí, že nic neporušil a že Česko žádné peníze vracet. Dokument označil za pochybný, nepovedený a nepravdivý. Dle jeho slov jde o útok na ČR. Navíc vznesl podezření, že části zprávy napsal někdo z Česka.

Už i sociální demokracie se přidala ke kritikům Babiše, píše server E15. „Plete si Agrofert s Českem. Naše země naštěstí není jeho bývalý holding, byť by si to možná přál,“ zdůraznil šéf poslanců ČSSD Chvojka s tím, že celá situace ve straně nevyvolává veselí. Dodal ale, že je třeba počkat na konečnou verzi auditu.

Předseda ČSSD Jan Hamáček už dříve uvedl: „Pokud vím, tak je to předběžné stanovisko, které bude ještě podléhat dalším vyhodnocováním. Pokud by se ukázalo, že nějaké dotace byly vyplaceny neoprávněně, tak pokládá za logické, že budou vráceny nebo že budou vymáhány.“

ČSSD má za to, že ze strany hnutí ANO by bylo ideální, aby do křesla předsedy vlády navrhlo někoho jiného, například ministryni financí Alenu Schillerovou. Předseda ANO Babiš je totiž podle Chvojky ve střetu zájmů. Tento návrh ale Babiš odmítl a zdůraznil, že nemá v plánu odstoupit.

Kritický je vůči Babišovi i sociální demokrat Libor Rouček, který v minulosti působil jako europoslanec a místopředseda Evropského parlamentu. „Zajímalo by mne, kolik stojí stát a jeho jednotlivá ministerstva (nás jako daňového poplatníka) na právních a dalších službách jednotlivé Babišovy kauzy? Ty náklady musí být enormní! Neškodilo by, kdyby se na to poslanci při interpelacích zeptali. Stát by měl vynakládat peníze (kterých se podle ministryně financí Schillerové nedostává) na sociální služby naším zdravotně postiženým spoluobčanům. Ne na obhajobu nejbohatšího oligarchy!“ zlobí se Rouček.