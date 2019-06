Proč ČSSD nepodpořila zastavení dotací pro Agrofert? Maláčová vysvětluje

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Poslanci vládní ČSSD v úterý nepodpořili výzvu opozičních stran, aby kabinet zajistil okamžité přerušení vyplácení nenárokových dotací z programů Evropské unie firmám holdingu Agrofert, protože by to bylo v rozporu se zákonem. Na dotaz ČTK to dnes řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Výzvu se snažili prosadit poslanci ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN.