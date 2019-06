Sněmovna opět nerozhodla o rozšíření EET, poslance zaměstnaly hádky

Sněmovna dnes o rozšíření elektronické evidence tržeb na další obory podnikání opět nerozhodla. Schvalování návrhu pro dnešní den skončilo potom, co koaliční sociální demokraté oznámili, že podpoří vynětí některých sociálních služeb z EET, jak to navrhla v pozměňovacích návrzích opoziční ODS. Po klubu KSČM, který se chtěl poradit, si přestávku až do konce doby vyčleněné pro schvalování zákonů vzala vládní frakce ANO. Jednání o vládní předloze bude pokračovat nejdřív v pátek. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) postup ČSSD odporuje koaliční smlouvě, věc nyní řeší na schůzce s předsedou sociální demokracie Janem Hamáčkem.