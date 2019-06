Zeman odletěl na summit Trojmoří, podpoří vybudování kanál Dunaj-Odra-Labe

Iniciativa tří moří vznikla v roce 2016. Jejím cílem je ve střední a východní Evropě zajistit politickou podporu významným přeshraničním projektům v energetice, dopravě nebo digitální komunikaci a zlepšit tak dopravní spojení, posílit energetickou bezpečnost a hospodářsky posílit východní část Evropské unie. Členy je 12 zemí střední a východní Evropy. Účast na letošním zasedání přislíbil také předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker nebo ministr energetiky USA Rick Perry.

Slovinský summit je čtvrtým setkáním členských zemí. Loni v Bukurešti Trojmoří přijalo seznam téměř stovky prioritních projektů, na které by se měl spolek zaměřit. Česká republika s Polskem mezi ně navrhla stavbu kanálu Dunaj-Odra-Labe, který Zeman dlouhodobě podporuje. Podle Pražského hradu česká delegace, ve které je i ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO), projekt představí na podnikatelském fóru.

Odlétáme na pracovní návštěvu Slovinska! Program naleznete zde: https://t.co/WckZEFQtZs pic.twitter.com/zPdqrezmU2 — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 5. června 2019

Projekt by podle studie ministerstva dopravy stál přes 585 miliard korun, z toho labská větev více než 300 miliard korun. Komise ministerstva dopravy navrhla dále pokračovat v přípravách vodního kanálu jen mezi Dunajem a Odrou, protože labská větev se jeví jako riziková. Podle zastánců projektu by koridor přinesl ekonomické možnosti, zároveň by pomohl skomírající lodní dopravě v ČR a umožnil lepší hospodaření s vodou. Ekologové naopak namítají, že koridor by zničil zbytky relativně přirozených ekosystémů střední Evropy a měl by výrazný dopad na krajinu a vodní režim v zemi.

Prezident podle mluvčího Jiřího Ovčáčka podporuje výstavbu celého projektu. "Nyní je ale nutno se soustředit na etapu Dunaj-Odra," poznamenal mluvčí. Zeman podle něj bude chtít na summitu projednat kromě výstavby kanálu také vybudování dopravního spojení vedoucího z jihu na sever. V Lublani by se také mělo mluvit třeba o hospodaření s vodou, bezpečnostních otázkách nebo transatlantických vztazích.

Zemana do Slovinska doprovází dvacetičlenná podnikatelská delegace, kterou vede prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Zástupci českých firem se zúčastní hospodářského fóra, na kterém se budou projednávat především energetika, infrastruktura, digitalizace a inovace. Podle Miroslava Dira, mluvčího Hospodářské komory, se ho zúčastní asi 500 zástupců firem a vlád.

Českou podnikatelskou delegaci tvoří mimo jiné firmy působící v oblastech prodeje manipulační techniky, námořní přepravy nebo výroby nano čistících prostředků, ale také advokátní kanceláře, překladatelé právních dokumentů nebo firmy zaměřené na vývoj pokladních a řídících systémů v ropném a plynárenském průmyslu.

Kromě setkání s podnikateli má dnes Zeman v plánu také účast na společné večeři státníků se slovinským prezidentem Borutem Pahorem.