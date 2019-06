ČR bude hostit summit Východního partnerství? Projekt slouží jako bariéra proti Rusku

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Česká republika by během svého předsednictví Radě Evropské unie v roce 2022 mohla hostit summit se zeměmi Východního partnerství. Na dnešním Dni Východního partnerství v Černínském paláci to řekl Jaroslav Kurfürst, zvláštní pověřenec ministerstva zahraničních věcí pro Východní partnerství. Na konferenci diskutují zástupci zemí zapojených do tohoto společenství o uplynulých deseti letech i budoucnosti spolku.