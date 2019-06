Bára Basiková tvrdí, že jí Miloš Zeman zakázal zpívat. Ovčáček pro EZ ostře reaguje

„Jsem se všemi demonstranty a žádám totéž. Demisi Andreje Babiše,“ podpořila spolek Milion chvilek a všechny protestující zpěvačka Bára Basiková. „Chci žít a pracovat ve slušné a svobodné zemi, vychovávat své třetí dítě v pravdě, lásce a poctivosti,“ vzkazuje zpěvačka.

Poslední kapkou pro ni bylo, když přišel zákaz z Hradu. „Nestěžuju si, ale v pondělí jsem se dozvěděla, že mi pan Miloš Zeman zakázal vystupovat s hudbou Armády ČR, s níž spolupracuji už mnoho let, protože jsem se negativně vyjádřila k jeho osobě a funkci,“ prozradila Basiková.

„Te je mi ale svoboda a demokracie,“ posteskla si. „Ale co, k*nda sem, k*nda tam,“ zakončila Basiková svůj příspěvek slovy, která v minulosti použil v jednom z rozhovorů sám Miloš Zeman, když mluvil o ruské protestní skupině Pussy Riot.

O reakci jsme proto požádali i mluvčího prezidenta Miloše Zemana Jiřího Ovčáčka. „Není to pravda. Pan prezident opravdu nemá čas se zabývat paní Basikovou. Má důležitější věci na práci. Jak se říká, umělci mají neustále pomyslných “osmatřicetpět”, a k podobnému nesmyslnému patosu pak není daleko,“ uvedl v reakci pro EuroZprávy.cz Ovčáček.

Za svoje slova se dočkala slov podpory, ale i kritiky. „Báro já myslel že jste říkala, když Zeman vyhraje volby, že emigrujete, tak pro boha co tady ještě strašíte?!“ podivuje se jeden z diskutujících na facebooku.

„Vy jste dosud svobodně nežila? Důkaz že to zakázal....máte? Na rovinu urážet hlavu státu ať je jaká chce by mělo bejt trestné. Pořád omíláte stejnou písničku co kdy řekl... ale kolik lidí s názorem proti prezidentu je sprostých... to už neřeknete!“ přidala se další z Češek.

„Báro, známe se osobně a jsem na Vás hrdý. S útoky počítejte, protože teď proti Vám půjde řada lidí. Buďte svá,“ podpořil naopak zpěvačku pan Jan. „Báro, je mi zle z těch negativních komentářů všech obhájců Zemana a Babiše. Prosím, buďte silná. Uráží jen nuly, co nic v životě nedokázaly,“ přidala se paní Štěpánka.