„Pohnojil jste všecko, buďte chlap a odstupte!“ Umělci se ostře pustili do Babiše

Jako první vystoupila herečka a zpěvačka Iva Pazderková. „Jsem tady, protože věřím v pravdu, poctivost a morálku a nevěřím v lež, podvod a krádež. Taky nevěřím, že většina těch, co tu nejsou, co sedí v Poslanecké sněmovně nebo někde na radnicích, by věřila v něco tak přízemního, jako je lhaní, podvádění a krádež,” uvedla. „ Ať všichni máme na smrtelné posteli čisté svědomí a víme, že jsme pro svobodu a demokracii udělali maximum,” dodala Pazderková.

Po ní následovala herečka a moderátorka Jitka Čvančarová. „ Jsem tady, protože jsem se Vám přišla poklonit,“ uvedla Čvančarová, která se poté skutečně uklonila. „ Tímto se Vám klaním. Jsme tady společně a v tom je naše síla. Takže pane Babiši, nás si prostě nekoupíte. Já vím, že si asi můžete koupit mnoho, taky nám to ukazujete. Nás, naše naše srdce, naši svobodu, naši čest, naši svobodu, si ale nekoupíte,“ vymezila se herečka známá ze seriálu Most vůči premiérovi.

Podle herce a režiséra Jiřího Mádla lze za působením Babiše, obviněného z konfliktu zájmů a možného neoprávněného čerpání dotací, záchvěv minulého dob minulého režimu. Mádl naznačil, že na vyspělém Západě by se to nestalo. „ Dívejme se na to optikou vyspělého státu! Představte si, že by v Německu byl tajný agent Stasi, který po revoluci zbohatl díky kontaktům totalitního režimu, koupil si média, ovlivňoval je, pak byl i ministrem financí i premiérem, zničil by v Německu tam pole a dělal si z lidí srandu. Já si myslím, že to možné není,“ uvedl Mádl.

Herec Ivan Trojan to, že Babiš původně do politiky nechtěl, protože je „takový ten prospěchář starého režimu“, aby mohl cestovat do zahraničí. Předseda ANO též tvrdil, není čas na novou stranu, ale na občanskou iniciativu budovanou zdola. „ V tom jediném měl pravdu,“ uvedl Trojan, podle něhož se ta „ iniciativa tu dnes sešla.“

Jako Čvančarová, i Trojan se na konci svého projevu obrátil přímo k Babišovi. „ Do politiky jste vstoupil s tím, že ji chcete zbavit klientelismu, otevřete ji lidem a zlepšíte správu země. Dnes už víme, že se vám to nepodařilo, to se může stát, chybovat je lidské. Této zemi posloužíte nejlépe tím, že si to jako chlap přiznáte a odstoupíte,” vyzval premiéra oceňovaný herec.

„ Velice drahý pane Babiši, zítra ve Vašich médiích budeme opět neviditelní. Přesto věřím, že nás svým bystrým okem pozorujete,“ začala svou řeč herečka Eva Josefíková. „ Já si přeji, abyste si uvědomil, že už jste to tu pohnojil příliš a všecko. Považuji vás za nepříliš vnímavého, ale svéprávného a inteligentního člověka. Proto vás žádám, pro jednou buďte slušný i Vy. Uvidíte, jak se Vám i Vaší rodině uleví,“ řekla mladá herečka.

Herec a moderátor Tomáš Hanák zdůraznil mezinárodní aspekt akce. „ Myslím, že je to fantastické i proto, že snímky, fotky a zpravodajství z dnešního Václaváku naplněného hrstkou křiklounů, se v této chvíli už rozletěla do světa, a já z toho mám radost, že tyhle snímky uvidí třeba v Budapešti nebo ve Varšavě, ale třeba také v Hamburku, Berlíně, Paříži a v Barceloně. Já jsem fakt pyšnej.“

„Děláme naší zemi zatraceně dobrou reklamu. Dáváme jasně najevo, že nejsme stádo poslušných ovcí nebo volů s koblihou v tlamě, s rudou pandou na standartě nad Pražským hradem a s českou ministryní spravedlnosti, kterou by ovšem bylo lepší titulovat ministryně české spravedlnosti. Té naší,“ uvedl herec, známý svým břitkým humorem.

Podle pořadatelů akce se na Václavském náměstí sešlo 120 000 lidí. Má se tedy jednat o největší demonstrace od pádu komunismu. Jedná se už o pátou demonstraci na Václavském náměstí od dubna, kdy hnutí Milion chvilek pro demokracii začalo pořádat protesty.

Protesty byly původně proti jmenování Marie Benešové, která bývá považována za spojenkyni Babiše a prezidenta Miloše Zemana, ministryní spravedlnosti. Podle demonstrantů lze od ní očekávat, že bude Babiše chránit v souvislosti s vyšetřováním kauzy Čapího hnízda.

V současnosti jsou už zcela zaměřené proti premiérovi Babišovi. Vyšší počet lidí na včerejší demonstraci lze přičíst zprávě od Evropské komise, podle které je Babiš v konfliktu zájmu. Zpráva uvádí, že Babiš stále ovládá svou bývalou firmu Agrofert, kterou převedl do svěřenského fondu.

Audit navrhuje, aby ČR navrátila EU dotace, které měl Agrofert neoprávněně čerpat. Mělo by se jednat o částku 450 miliónů korun. Babiš celou zprávu odmítá a tvrdí, že ČR nic vracet nebude.