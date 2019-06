Česku hrozí potíže. Zlepšete udržitelnost důchodů a zdravotnictví, radí Brusel

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Česká republika by měla zlepšit dlouhodobou fiskální udržitelnost důchodového systému a zavést plánovaná protikorupční opatření. Vyplývá to z pravidelných doporučení, která dnes pro jednotlivé členské země zveřejnila Evropská komise (EK). Praha by podle ní měla také více podporovat zaměstnávání žen s malými dětmi a zajistit plánovaná protikorupční opatření.