Podaří se svrhnout Babišovu vládu? Opozice chce jednat s Hamáčkem a Okamurou

Opozice reaguje na návrh auditní zprávy Evropské komise ohledně střetu zájmů předsedy vlády Andreje Babiše (ANO). Podle návrhu, který zveřejnila média, Babiš má nadále vliv na koncern Agrofert, který vložil v únoru 2017 do svěřenských fondů, a současně má jako premiér vliv i na použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo podle předběžné zprávy vracet do unijního rozpočtu asi 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal.

Podle Fialy je ve Sněmovně "pevná politicko-mocenská koalice předsedy vlády (Andreje Babiše) s ČSSD, SPD a KSČM."

Společná TK opozice ke kauzám předsedy vlády https://t.co/9DDosTvca6 — ODS (@ODScz) 5. června 2019

Tyto strany podle něj přebírají politickou odpovědnost za premiérův střet zájmů, případné finanční škody pro české daňové poplatníky a reputační škody pro Českou republiku i proto, že v úterý při jednání ve Sněmovně odmítly návrhy pětice opozičních stran. Těm se nepodařilo například prosadit výzvu vládě, aby zajistila okamžité přerušení vyplácení nenárokových dotací z programů Evropské unie firmám ze skupiny Agrofert.

Předsedům ČSSD a SPD chtějí šéfové opozičních stran položit několik dotazů, aby vyjasnili své politické postoje a případné mantinely spolupráce s hnutím ANO. Otázky se týkají například další podpory premiéra Babiše v případě, že finální verze auditu EK dojde ke stejným závěrům, jako předběžná, nebo okolností, za kterých ČSSD a SPD podpoří zastavení dotací pro Agrofert. Opozice bude chtít také vědět, jak by se sociální demokraté a SPD zachovali v případě, že by byl Babiš obžalován. Okamury se chce dále ptát, zda má SPD ambici nahradit ČSSD ve vládě.

"Je jasné, co si tady všichni myslíme. Že za této situace nemá být Andrej Babiš předsedou vlády. Ale než navrhneme hlasování o nedůvěře vládě, chceme, aby každý v této zemi věděl, jaká je pozice jednotlivých politických stran, jaké jsou jejich názory. Aby každý slyšel a věděl, zda ČSSD a SPD podporují Andreje Babiše bezvýhradně, nebo zda mají nějaké hranice," řekl Fiala.

Menšinová vláda ANO a ČSSD už 23. listopadu ustála ve Sněmovně pokus opozice o vyslovení nedůvěry. Strany tehdy reagovaly na informace v kauze Čapí hnízdo včetně údajného únosu syna premiéra Babiše na Krym. Pro vyslovení nedůvěry se vyslovilo všech 92 tehdejších poslanců ODS, Pirátů, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Aby kabinet padl, opozice by musela pro návrh získat nejméně 101 hlasů.