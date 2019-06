Drsné hodnocení kauzy auditu EK: Češi, snad si nemyslíte, že EU je proti Babišovi zaujatá. Snad jsme ještě tolik neklesli

Stálé zastoupení ČR při Evropské unii potvrdilo, že do Česka dorazila předběžná auditní zpráva Evropské komise (EK) týkající se zemědělských dotací pro Agrofert. ČTK s odkazem na své zdroje uvedlo, že je možné, že Agrofert bude muset vrátit všechny investiční zemědělské dotace od února 2017, kdy začala platit novela o střetu zájmů označovaná jako lex Babiš. Navíc se kromě jeho jména ve zprávě objevuje i jméno ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD), který je údajně také ve střetu zájmů, protože jeho bratr i otec podnikají v oboru.

„Vlastní zájem premiéra nemůže být postaven nad zájmy ČR, to by si měli občané této země jasně uvědomit. Nevěřím tomu, že se u nás v ČR najdou lidé, kteří by si mohli myslet, že Andrej Babiš nemá možnost ovládat Agrofert. Ve svěřenském fondu je on tím obmyšleným, má předkupní právo na vše, co do tohoto fondu vložil, pokud by došlo k prodeji z fondu, celý fond vede jeho rodina, to prostě vědí všichni. Pak taky vědí, že fakticky vede Agrofert on,“ zdůrazňuje fakta Goláň, který v profesním životě vede vlastní daňovou kancelář.

A i když Babiš tvrdí, že první zpráva byla útokem a Česko a že auditoři, kteří na ní pracovali, jsou nekompetentní. Podle Goláně ale legislativa hovoří jasně. „V takovém okamžiku je tedy porušováno ust. § 4a, § 4b a § 4c zákona č. 159/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. To je fakt, který nikdo nesmaže ani rétorikou o tom, jak nám EU chce uškodit,“ zdůrazňuje na svém facebooku.

Česko podle něj má velký problém. „A tímto problémem je premiér, který porušuje zákon a tím brání čerpání dotací pro ČR. Evropská unie nemá problém s Českou republikou a ani Česká republika nemá problém s Evropskou unií. Problém má Česká republika se svým premiérem, protože ten svým porušováním zákona o střetu zájmů, zabraňuje čerpání dotací z EU,“ myslí si senátor.

Dle něj existují pouze dvě možná řešení. „Buď premiér ihned odstoupí z vlády nebo prodá Agrofert. Jiná možnost není. Ale ani to nic nezmění na tom, že od 9. 2. 2017 do dnešních dní bude muset Agrofert vrátit miliardy. Pokud stát tyto miliardy vymáhat nebude, budou příslušní ministři součástí protiprávní činnosti páchané již delší dobu premiérem. A to je třeba vyřešit v rámci trestních oznámení. Každým dnem, kterým tento premiér setrvává ve své funkci, prodlužuje situaci, kdy Česká republika na dotace z EU nedosáhne. Ale vlastní zájem premiéra nemůže být postaven nad zájmy ČR a to by si měli občané této země jasně uvědomit,“ apeluje na Čechy.

„Lidé si přece nemohou myslet, že porušovat zákony je možné, protože to právě dělá jejich oblíbený politik. Ani odkaz na to, že jiní také porušovali zákon, současný stav, kdy premiér je ve střetu zájmů a brání čerpání dotací, nám žádným způsobem tento problém nevyřeší,“ píše Goláň.

Pak už se obrátil přímo na české voliče. „Lidé, snad si nemyslíte, že EU je proti Andreji Babišovi zaujatá, tak hluboko jsme ještě, doufám, neklesli. EU se jenom řádně stará o své prostředky. Pokud se kdokoliv nestranně zamyslí, přece si musí uvědomit, že státní zakázky, dotace a investiční pobídky nemůže obdržet člověk, který si o nich sám rozhoduje. Takto hloupý určitě nikdo není, aby takovou situaci považoval za normální. A přesně o tom je zákon o střetu zájmů, aby taková situace nastat nemohla. U nás ale nastala dokonce za potlesku určité části spoluobčanů, proto se musíme z toho poučit, aby se již nic podobného v budoucnu neopakovalo,“ burcuje politik.

„Taky nejsem proti Andreji Babiš zaujatý, jenom jsem ze své práce zvyklý celý život bojovat proti nespravedlnosti a protiprávnímu jednání úřadů a tady nám jedno protiprávní jednání premiéra ničí nejen pověst naší vlasti v civilizovaném světě, ale navíc nám škodí i hospodářsky. A k tomu jako občan nemohu mlčet,“ vysvětluje, proč se k této kauze tolik vyjadřuje.

Premiér podle něj musí ihned odstoupit z vlády nebo prodat fakticky Agrofert, aby ztratil možnost jej přes kohokoliv ovládat. „Jinak se z tohoto problému nedostaneme, jinak žádné další peníze z EU neobdržíme. Řečí už vedli politici a hlavně premiér kolem toho hodně, konečně ale musí začít někdo konat. Největší odpovědnost dnes leží na ČSSD a KSČM, protože oni drží vládu Andreje Babiše u moci, u poslanců ANO, kteří žijí z podpory Andreje, žádný konstruktivní přístup čekat nelze,“ dodává senátor Goláň.