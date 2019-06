Další rebel? Vlivný politik ČSSD chodí demonstrovat proti Babišovi. "Že se nestydíš," píší mu lidé

Bernard se ale protestů účastnil už i o týden dříve. Někteří se podivovali nad tím, že se politik ČSSD účastnil demonstrace proti vládě, když jsou jeho kolegové její součástí. Další byli ještě ostřejší. „Že se nestydí!!!“ napsal na facebook hejtmana jeden z Čechů. „Styděl bych se, kdybych tam nebyl,“ odvětil Bernard.

V následné diskuzi Bernard vysvětloval, proč se vlastně protestů účastní. „Nelíbí se mi, jak se v této zemi ohýbá základní pilíř demokracie - justice. Jestli to někoho netrkne po tom, co je vyměněn ministr spravedlnosti den po obviněni premiéra, není mu pomoci. Ještě jen tak mimochodem bude tato země ochuzena o stamiliony evropských dotací,“ vysvětluje své postoje sociálnědemokratický hejtman.

Uvádí také, že je přesvědčený, že demokracie není ohraničena pěti minutami ve volební mistrnosti. „Má mnoho podob. Už jsem podléhal skepsi, že klesáme na úroveň Bulharska, ale jasně se ukazuje, ze Češi chtějí transformaci na západ dokončit. Nemůžeme tolerovat bezbřehé lhaní a vytáčení. Demokracie je v krizi. Mocní a bohatí si kupují média, politické posty a rozebírají stát. Je to nerovná soutěž a je to na lidech, aby rozhodli. Demokracie je těžká, kupříkladu mě bolí záda, když dvě hodiny stojím na Václaváku, ale opravdu bych se styděl, kdybych nešel. Je to paradox v 89 jsem jako mladý ucho demonstroval za starší disidenty a teď jako starší občan podporuji mladé lidi a jsem z nich nadšený. Už o tuto zemi strach nemám,“ tvrdí Bernard.

V rozhovoru pro Novinky.cz také zdůraznil, že účast na demonstracích mu nerozmluvili ani komunisté a estébáci. „Nenechám si to rozmluvit ani třicet let po revoluci. Že jsem v nějakém klubu, neznamená, že budu skákat z okna, jak mi někdo řekne,“ říká.

Upozorňuje, že je na vedení ČSSD, aby situaci vyhodnotilo a udělalo razantní kroky. „Mělo by přijmout nějaké opatření, aby se ČSSD vymezila a řekla, co bude dělat, aby požadavky demonstrantů (např. demise Benešové a Babiše a stopka dotacím pro Agrofert) byly naplněny. O tom by měla ČSSD vážně přemýšlet,“ tvrdí hejtman.

Připomíná, že demonstranti nežádají demisi vlády, jejíž je ČSSD součástí. „Demonstranti akceptují výsledky voleb, jen jim vadí konkrétní věci. To, jak se obsadilo místo ministra spravedlnosti, a situace premiéra. Demonstranti chtějí nezávislost justice, v úterý vyzvali, aby poslanci do konce června přijali zákon o státních zástupcích. Ukazuje se, že ti organizátoři dělají demonstrace s rozvahou a velmi dobře promýšlejí, jaké budou požadavky,“ myslí si.