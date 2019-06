U Jílkové se křičelo kvůli pivu. Senátor řádil, moderátorka se nestačila divit

Moderátorka Jílková začala diskuzi otázkou na senátora Horníka, zda při velkém počtu úmrtí cyklistů je zodpovědné jim povolit půl promile alkoholu. Ten jí odpověděl, že se policejní statistiky často dezinterpretují, protože vycházejí z dob, kdy se na cyklostezkách a silnicích třetí třídy nepohybovalo takové množství cyklistů jako v současnosti. Jílková připomněla, že policejní statistiky hovoří jasně: "378 mrtvých cyklistů v období 2012-2019". Podle Horníka nemá na alkohol na nehodovost vliv. "Bourali by stejně," argumentoval.

Primář Nešpor si postěžoval, že se statistiky nehodovosti spíše často podhodnocují. Rovněž připomněl, že lidé po úraze rozhodně neběží na policii přiznat se, že pili alkohol. Horník dále trval na svém a dodal, že jezdí na kole s jedním pivem. Když mu ale Jílková připomněla, že tím porušuje zákon, uvedl, že tak činí pouze v Německu, kde může. Má to tam 500 metrů, a tudíž nemá problém tam kolo dotlačit.

Alkoholem to začíná a včelařskou kuklou končí?

Poslanec Jurečka vysvětlil, že připravovaný zákon má chyby. V prvé řadě silnice třetích tříd nejsou bezpečnější, spíš naopak. O víkendu po nich mohou jezdit dokonce i kamiony. Co se týče samotného alkoholu, tak ten působí na každého jinak. Jurečka upozornil také na statistiky, které by spíše měly být argumentem proti liberalizaci v tomto směru. Cyklista Hruška si v reakci na to stěžoval na démonizaci cyklistů coby těch, kteří jsou nejvíc zodpovědní za dopravní nehody. Dále nařkl Jurečku, že se snaží "vychovávat" dospělé lidi.

"Jednou to bude alkohol, potom povinné přilby, potom včelařský kukly!," pohoršoval se Hruška. Zřejmě měl na mysli útoky agresivních včel. Hruška dále začal rozporovat statistiky. Cyklisté podle jeho názoru pod vlivem alkoholu většinou zabijí sami sebe. V ČR je počet nehod způsobených opilým cyklistou 0,7 % na jeden milion obyvatel. Jílková připomněla, že například 9. května ve Zlíně cyklista na cyklostezce srazil ženu, která má vážné ublížení na zdraví.

Více než polovinu nehod způsobili cyklisté?

"Celkem loni 4222 nehod s účastí cyklistů, z toho 2724, což je více než polovina ke dvěma třetinám, zavinili samotní cyklisté. 39 tvoří úmrtí. Ve statistice nejsou zahrnutí další čtyři stovky cyklistů, kteří si jenom za loňský rok z té nehody odnesli těžké zranění. 778 nehod způsobil alkohol, nebo jiné návykové látky," uváděl Neřold z BESIPU na pravou míru některé mýty šířené Horníkem a Hruškou. Graf, který ukázal veřejnosti, jasně ukázal, že nehodovost stoupá.

Hruška s Neřoldem se následně začali přít o to, kolik nehod způsobil alkohol do půl promile, a kolik z těch, kteří zemřeli, si to způsobilo samo. "19 z těch 39 bylo zabito někým jiným, převážně řidičem motorového vozidla. Jenom 7 z nich zavinil alkohol," odpověděl Hruška. Jílková mu do toho vstoupila a požádala ho, aby nebatatelizoval případy úmrtí. "Je to sociální inženýrství! Zakažte kola!," spustil Horník. "Vy radši nebudete mít kolo, ani auto, ale hlavně že budete mít alkohol. To také není vaše dobrá vizitka," řekla na to Jílková.

Jurečka opět poukázal na nelogičnost připravované legislativy, protože zahrnuje i elektrokola, která se rychlostí vyrovnají i motocyklu. "Přijde vám to normální?," zeptal se Jurečka. "Proboha! Proč se nás pořád někdo snaží ochránit," pohoršoval se Horník, podle něhož jsou elektrokola a elektrokoloběžky pouze hůře ovladatelné, a na jejich nehodovost tudíž nemá alkohol žádný vliv. Jílková se ho zeptala, jaký má názor na to, když cyklista 0,5 promile neudrží, vjede na silnici a způsobí dopravní nehodu, při níž zemře několik lidí, včetně rodin s dětmi.

"Je to smutné, ale stalo by se to tak jako tak. Dojde k tomu na lyžích, na vodě. Vždyť poslanci povolili půl promile vodákům," zareagoval Horník. Nešpor řekl, že půl promile většina řidičů za příznivých okolností nepozná, ale že v případě problémů v dopravě mohou mít zpomalené reakce. Soudní znalec Zikmund připomněl, že se nejedná o toleranci do 0,5 promile. Následně se začal přít s Jurečkou, jak policisté přistupují k nízkým hodnotám alkoholu v krvi. Do hodnoty 0,24 promile se to vyhodnotí jako laboratorní chyba.

Proč to Němci a Rakušané zvládají a my ne?

Když se do diskuze dostalo téma našich sousedů, Nešpor vysvětlil, že to co funguje v Německu a Rakousku nemusí nutně fungovat i u nás. Například 12 % českých dospívajících pije vrcholově alkohol. V Německu by jim ho v takovém množství neprodali. Statistiky z USA hovoří jasně. Díky zákazu prodeje alkoholu osobám mladším 21 let výrazně ubyl počet dopravních nehod způsobených touto věkovou skupinou.

Pán z publika, který pracoval u policie, vysvětlil, že většina opilých lidí sedí v autech, protože by na jednostopém vozidle neudržela rovnováhu. Když ale jedete na kole a dají vám dýchnout a naměří vám hodnotu 0,1 promile, tak se s vámi nikdo nebaví. Jurečka mu připomněl případ opilce, který vyjel na kole z hospody, a zavinil dopravní nehody s doživotními následky. Co se týče Německa a Rakouska, tak je větší disciplína a respekt k zákonům. Neřold z BESIP připomněl, že země, které alkohol v určité míře tolerují, nám naší legislativu závidí. Liberální zákony často pouze zdědily a už je dál neuvolňují.

Jaký vliv má 0,5 promile? Vliv vinařské lobby?

Hruška si opět postěžoval na bolševizaci politiků a snahu vychovávat občany. My máme nulovou toleranci alkoholu a velkou nehodovost na rozdíl od Velké Británie, která má liberálnější zákony a nižší nehodovost. Neřold ale připomněl odlišnou mentalitu. Britové zákony respektují a s policií se nedohadují. Jurečka zároveň připomněl, že svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda jiného. Proč zvyšovat riziko? Horník byl toho názoru, že problémem není alkohol, nýbrž agresivita řidičů. Na to Nešpor zareagoval argumentem, že mezi alkoholem a agresivitou existuje kauzální vztah.

Následovala diskuze o tom, do jaké míry nás ovlivňuje půl promile alkoholu v krvi. Na každého působí jinak. Podle pána z publika ale nelze v takovém případě mluvit o opilosti. Nešpor odborně zanalyzoval vliv alkoholu na lidský organismus. Ačkoliv se to musí posuzovat případ od případu, lze s jistotou konstatovat, že vždycky výrazně ovlivní způsobilost jednotlivce. Horník řekl, že v roce 2017 přijalo toleranci půl promile alkoholu u cyklistů i Slovensko, se kterým jsme byli v jednom státě.

Jílková se Horníka následně zeptala, proč ten zákon tak tvrdošíjně prosazuje, a zda se nejedná o lobbing vinařů. Ostatně proč by si cyklista na vinařských cyklostezkách nedal dvě deci? Ke slovu se dostal pán z publika, který řekl, že kdyby byla v celé EU nulová tolerance alkoholu na silnicích, ročně by to ušetřilo 5000 životů. Dále si postěžoval na aroganci cyklistů ve velkoměstech. "Jezdí na červenou, jezdí do protisměru před zákazy, a nikdo je nezastaví," zlobil se.

Polomec, který dostal v závěru mikrofon, ještě připomněl, že účast v silničním provozu by měla být o ohleduplnosti. "Dnes a denně potkáváme cyklisty, kteří nemají technicky uzpůsobené kolo. Jsou zodpovědní? Jsme opravdu jako na tom západě?," zeptal se Polomec.