Převod dluhů dětí by se nemusel týkat pěstounů, navrhují poslanci

Na zákonného zástupce by podle původního návrhu přecházely peněžité dluhy nezletilých už okamžikem svého vzniku. Pokud by dítě rodiče nebo člověka, do jehož péče by bylo svěřeno, nemělo, závazek by přešel na stát. Přenesení dluhu by podle novely nenastalo, pokud by dluh spočíval v povinnosti nezletilého dítěte nahradit úmyslně způsobenou škodu.

"V průběhu jednání a přípravy zákona se ozvali pěstouni. Projevili obavu, aby případné dluhy nebyli nuceni platit za své děti v pěstounské péči. Rozhodli jsme se vyslyšet tuto jejich prosbu. Jsme připraveni do návrhu zákona podat drobný pozměňující návrh, který jasně vydefinuje, že pěstouni nebudou ti, kteří ponesou zodpovědnost za dluhy dětí, které vznikly předtím, než se k nim dostaly do rodiny," řekl předseda lidoveckého poslaneckého klubu Jan Bartošek.

"Pěstouni se velmi často starají o děti z původně nefungujících rodin. Tam by takových dluhů mohla být celá řada. Bylo by krajně nespravedlivé, kdyby pěstouni, kteří si leckdy stěžují na to, že nemohou ani rozhodnout bez souhlasu zákonných zástupců o tom, že dítě může jet na školní výlet, zodpovídali za dluhy nasekané z nezodpovědnosti rodičů," doplnila Kateřina Valachová (ČSSD).

"Rozhodli jsme se, že tam ponecháme pouze zákonné zástupce, jakkoli tam jasně zmiňujeme, že ten dluh by měl jít za někým, kdo aktuálně dítě vynechává," dodal Patrik Nacher (ANO).

Pozměňovací návrh podají poslanci ANO, ČSSD, Pirátů a lidovců, kteří připravili původní předlohu. Přičítání všech peněžitých dluhů nezletilého pěstounovi, který je oprávněn dítě zastupovat jen v běžných záležitostech a jehož činnost se omezuje především na zajištění osobní péče o dítě, považuje za nepřiměřené ministerstvo spravedlnosti.