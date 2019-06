Hamáček: ČSSD podpoří vynětí některých sociálních služeb z EET

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Poslanci ČSSD podpoří vynětí některých sociálních služeb z elektronické evidence tržeb (EET), jak to navrhla v pozměňovacích návrzích ODS. Předseda sociální demokracie Jan Hamáček to nepovažuje za fatální koaliční spor. Řekl to novinářům po jednání grémia ČSSD.