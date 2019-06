Odstoupí Babiš, pokud se potvrdí audit? Premiér se odpovědi vyhnul

"Je otázka, jestli ti, kteří byli u toho, jsou ochotni odejít z politiky," uvedl premiér v reakci na dotaz místopředsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové. Poukázal přitom na jejího stranického kolegu Miroslava Kalouska jako někdejšího ministra financí, který podle Babiše připravil daňové poplatníky minimálně o 14 miliard korun.

"Já určitě vylučuju, že by kvůli mně došlo k nějakému poškození zájmů České republiky," řekl Babiš. "Platí to, co jsem řek. Žádný střet zájmů nemám, protože jsem postupoval podle lex Babiš," prohlásil. "Vy jste tady udělali hysterii, že se tady budou vracet peníze kvůli Babišovi a Agrofertu. No nebudou. Nemá se nic vracet," dodal ministerský předseda.

"Demokratické tradiční strany s vysokou a dlouhou korupční historií připravily, vážení občané - a teďka pozor - vás o 35 miliard korun," prohlásil premiér. Dodal, že se tak dělo kvůli korekcím v letech 2007 až 2013. V jiné části svého vystoupení mluvil o 32 miliardách. Nejvíce - 14 miliard korun -to bylo podle premiéra v oblasti dopravy v letech 2012 a 2013.

Babiš později uvedl, že po jeho vystoupení za ním přišel Kalousek "mírně ovíněný" a řekl mu: "Dělej, co umíš, stejně seš v pi.." "Jsem rád, že máme tady takové kolegy, jsou 30 let v politice, teďka chodí demonstrovat na náměstí, jo, jo, no," poznamenal premiér.

Česku hrozí podle návrhu auditní zprávy, zveřejněné minulý týden v médiích, že by mohlo vracet do rozpočtu Evropské unie asi 450 milionů korun dotací, které čerpal Agrofert. Babiš už v úterý označil audit EK za pochybný a za útok na Českou republiku. Místopředseda komise Valdis Dombrovskis to odmítl s tím, že auditoři jsou profesionálové a pracují objektivně. Cílem auditů je podle něj ochrana finančních zájmů EU a daňových poplatníků, včetně těch z České republiky.