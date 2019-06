Podpoří Babiš czexit? Komentátoři pronáší temné varování

Podle zprávy Babiš stále ovládá svou údajně bývalou firmu Agrofert, kterou převedl do svěřenského fondu. Podle auditorů EU je v tak silném konfliktu zájmů a jeho firma čerpala dotace neoprávněně. Proto navrhuje, aby je vrátila. Mělo by se jednat o částku 450 miliónů korun.

Předseda hnutí ANO bývá v západních médiích řazen mezi tzv. populisty. Nicméně, i ona poukazovala na to, že jeho obchodní, pragmatické zájmy jej staví mimo tvrdý euroskeptický proud, který reprezentuje hnutí SPD. Babiš sám v rozhovoru pro server Politico uvedl, že jedinou hrází v ČR proti extrémistům typu předsedy SPD, Tomio Okamurovi a tedy je záchranou ČR před Czexitem.

Ačkoliv se Babiš opakovaně prohlásil za proevropského politika, vůči EU měl řadu výhrad. Zvláště je mu trnem v oku Evropská komise, které vyčítá politizaci a přílišnou moc. Namísto toho by rád posílil postavení premiérů uvnitř EU.

Nyní by však jeho kritické, ale primárně pragmatické názory na EU se mohly přehoupnout do tvrdě euroskeptického módu, poukazují komentátoři. Auditorská zpráva znamená, že Agrofert nebude moci čerpat evropské dotace a zároveň Babiš může očekávat, že nebude příliš pozitivně přijímán v EU a celkově evropském prostoru. To by bylo pro Babiše, který se rád chlubí společnými fotkami s evropskými státníky, velké pokoření.

Komentátor Českého rozhlasu, Jiří Leschtina, poukazuje,, že v důsledku zvyšující se izolaci může Babiš začít vydávat svůj boj s EU za „vlasteneckou ctnost, kdy vůbec nejde o zisky nejmocnějšího oligarchy v zemi, ale o svrchovanost státu.“

Babiš už tak začal. Během mimořádné úterní schůze označil auditní zprávu za „ za útok na zájmy České republiky, za destabilizaci České republiky.“ Premiér též EU, respektive Evropskou komisi obvinil, že může za schodek 50 miliard korun, který má vláda k roku 2019.

Premiér též naznačil, že audit Evropské komise může být pomstou za to, že nepřijal kvóty na migranty. Pode komentátora Thomase Kulidakise by však v tom případě přišel podobný případ do vládních budov v Polsku a Maďarsku. Nic takového se však nestalo. Otázku dodržení kvót navíc rozhodne Evropský soudní dvůr.

Kritika EU kvůli migraci bývá konstantním tématem SPD. Podle Leschtiny už svými předvolebními útoky na EU se Babiš měl přiblížil komunistům a Okamurovi. Podle publicisty plný přechod Babiše do tábora „extrémních nacionalistů a separatistů jaké představuje např. Marine Le Penová nebo Tomio Okamura, „ už není pouhou spekulací, ale reálnou alternativou.“

Pro Babiše by posun směrem k SPD vyřešil i jisté problémy, které má se současnou koalicí. Ačkoliv ČSSD zatím dává najevo, že s ním chce zůstat ve vládě, kauza pro ní stále představuje problém legitimity. Pokud by strana se rozhodla z koalice odstoupit, do hry by znovu mohla vstoupit SPD, s kterou – za podpory komunistů – by byl Babiš schopen utvořit vládu. Při prvním jednání se Babiš zdráhal SPD přijmout kvůli jejich ostrým postojům vůči EU – nyní by už takové zdráhání mít nemusel.

Podle redaktora Respektu, Marka Švehly, by takovýto přechod mohl být zakončen i hlavním bodem programu SPD – Czexitem. „ Pokud totiž má být Česko obětí útoku ze strany Bruselu, pak existuje jediná skutečně účinná obrana — odchod z EU. Není vyloučeno, že Babiš k téhle myšlence dospěje,“ poukazuje Švehla., podle něhož má Babiš dost peněz, aby mohl žít kdekoliv. „ Můžeme se také utěšovat, že tak krajní řešení nezvolí, protože by značně poškodil svůj vlastní byznys. Co když ale definitivně ztratil soudnost?“

Babišova verze populismu je však dle expertů založena na tom, že se snaží plnit přání toho, co si myslí, že jsou přání jeho voličů. Ačkoliv jsou Češi vůči EU výrazně kritičtí, zároveň si odchod z EU příliš – především z pragmatických důvodů nepřejí.

Podle březnového aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) 55% respondentů nechce nechce vyhlášení referenda o odchodu České republiky z Evropské unie. Pokud by takové referendum nastalo, pro setrvání v EU by hlasovalo 51% respondentů. 21% by bylo proti. 14% uvedlo, že neví, jak by hlasovalo.