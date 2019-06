Sněmovna je opět kompletní, Navrkal (Piráti) složil slib

Datový analytik Navrkal je předsedou regionálního sdružení Pirátů v Ústeckém kraji. Před složením slibu převzal od předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) osvědčení o zvolení. Změnu ve složení dolní komory projednal také mandátový a imunitní výbor.

V eurovolbách uspěli i další dva poslanci, a to Radka Maxová (ANO) a Veronika Vrecionová (ODS). I ony by měly v české dolní komoře skončit. Mandát europoslance však vzniká až zahájením první schůze Evropského parlamentu v novém funkčním období, které je plánováno na 2. července.

Today, I have resigned to the membership in the Czech national parliament. Somethung ends, something begins. It was great 1,5 year when I represented the #Pirate party and it taught me a lot. I hope to use the experience in the European parliament.