Sociální služby nebudou spadat pod EET, schválila Sněmovna

Ve středu Sněmovna závěrečné schvalování novely zákona o EET přerušila potom, co ČSSD ohlásila, že vynětí části sociálních služeb z EET podpoří. Podle dřívějšího vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) postup sociální demokracie odporuje koaliční dohodě. Předseda ČSSD Jan Hamáček ale věc za fatální nepokládá.

Díky našim pozměňovacím návrhům se podařilo zastavit EET aspoň pro sociální služby. Zdánlivě drobná věc, ale důležitá pro péči o nemocné lidi. Současně to ukazuje absurditu EET. Až budeme ve vládě, zrušíme EET úplně. — Petr Fiala (@P_Fiala) 7. června 2019

Poslanci KSČM tyto návrhy dnes nepodpořili, podle předsedy jejich klubu Pavla Kováčika by to bylo nadbytečné. Poukazoval na to, že EET by se stejně týkala jen podnikatelů v této sféře, kterých jsou podle něj asi jen dvě procenta.

Ministryně Schillerová řekla, že podnikatelských subjektů v sociálních službách, na něž by měla EET dopadnout, je v tuzemsku asi 200. Argumentovala i tím, že třeba příspěvkové organizace, například domovy důchodců, pod EET nespadají a u neziskových organizací nespadá pod EET jejich hlavní činnost.

Vyřazení z EET se týká například sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby závislé na návykových látkách, sociální péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením nebo ambulantní a terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Sněmovna také vyřadila z EET sociální služby pro uprchlíky a oběti katastrof nebo sociální prevenci.