Babiš je příživník, jeho éra se blíží ke konci, říká známý marketingový odborník Jaroš

Jaroš, který se účastnil demonstrací na Václavském náměstí se vymezil vůči chování předsedy vlády v této otázce. „On dává najevo, že ho to nezajímá, že jde jen o bandu lidí, co si šla poslechnout hudbu. Takovéto vyjádření je čisté papalášství a naši lidé jsou na papalášství alergičtí,“ uvedl Jaroš.

„Nemyslím si, že rezignuje po nějakých demonstracích. Babiš je člověk, který se nevzdá a bude poražen ve volbách. Sním svůj klobouk, že příští vládu nesestaví. Může volby vyhrát, být první na pásce, ale kvůli toxickému stylu nenajde partnery a nebude premiérem,“ představil svou prognózu dalšího vývoje populární marketér.

Nabídl i svou charakteristiku politického stylu současného předsedy vlády. „On si své partnery především pomalu morduje. Mám s ním osobní zkušenost, on zná jen dvě kategorie. Buď jste jeho otrokem anebo nepřítele, nic mezi tím. Nezná obyčejné partnerství jeden na jednoho. Vím to od lidí, co pro něj pracují,“ zmínil Jaroš, jak si Babiš kope svůj vlastní hrob. „Platí to zejména pro ČSSD, oni se pokusili uzavřít partnerství, jenže to nejde a Babiš je zardousí a tím i svého spojence,“ dokončil úvahu Martin Jaroš.

Na druhou stranu uvedl, že Andrej Babiš je vůdce, kterého lidé následují. „On osobnost je, a navíc si k tomu pozval profíky. Někomu mohl imponovat podnikatelský příběh, když se někdo nedíval, jaké mrtvoly za sebou nechal,“ nediví se úspěchu Babiše, který kontrastoval se zatuchlostí politické scény v době vstupu hnutí ANO do politiky.

Jaroše také popudily výroky na adresu Evropské komise, která podle slov Babiše, pořádá útok na ČR. „Mně se z toho dělá normálně zle, protože to je ta nejpustší demagogie, přesně kvůli těmto výrokům, bych s ním nemohl ani spolupracovat. Říká, že to není útok na Babiše, ale na Českou republiku, ale to je přece nesmysl! Já nebudu krýt podvodníka jenom proto, že je náhodou Čech jako já. Jestli neoprávněně čerpal stamilióny z dotací, ti, kteří je poskytují, mají právo, mu je stopnou. Budu jen rád, když tito příživníci budou zastaveni,“ odmítl interpretaci předsedy vlády Jaroš s tím, že se jedná o laciný trik použitý řadou diktátorů.

„Katarze naší země nespočívá v tom, že skončí nějaký Babiš. Myslím, že se o něm mluví až příliš,“ uvádí Jaroš, že potřeba je zaměřit se na celkové zlepšení stavu naší politiky. Uvedl také, že zakládá novou politickou stranu, která by měla přinést do české politiky svěží vítr podobně jako strana Progresívne Slovensko u našich východních sousedů. Ostatní strany podle jeho slov nenabízejí dostatečně pozitivní politiku.