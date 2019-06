Koaliční spor: ČSSD a ANO budou řešit hlasování poslanců o EET

"Sociální demokracie hlasovala pro zákon jako celek. My jsme měli v koaliční smlouvě novelu zákona o EET, takže to, že hlasovala pro zákon jako celek, dodržela. Samozřejmě my si musíme zhodnotit a vyřešit vnitřně, že hlasovali pro zhruba 12 pozměňovacích návrhů. V celém průběhu připomínkového řízení nikdy tato připomínka stran sociálních služeb nezazněla, nejen od koaličního partnera, ale od nikoho," řekla Schillerová.

Podpořených pozměňovacích návrhů ohledně sociálních služeb bylo 17. Schillerová doplnila, že je nutné si uvnitř koalice říci, zda se partneři chtějí podobně překvapovat, nebo spolupracovat standardně.

Náš návrh jsem pečlivě konzultovala s podnikateli napříč celou republikou. Z těchto setkání jsem si odnesla jednoznačný názor: EET má podporu, ale nesmí zůstat stát na půl cesty. Proto jsem ráda, že jsem se přiblížili zavedení EET i pro další fáze. — Alena Schillerová (@alenaschillerov) 7. června 2019

"My si budeme muset vysvětlit více věcí. Obecně fungování našich poslaneckých klubů ve Sněmovně. Od toho je koaliční rada, ta se sejde příští týden a tam bude prostor si ty věci říci," uvedl Hamáček. "Pokud vezmeme koaliční smlouvu doslova, tak to porušení bylo, nicméně ne první. Při hlasování ve Sněmovně se občas stane, že ten či onen poslanecký klub hlasuje jinak. Zatím jsme byli schopni to všechno zvládnout," dodal předseda ČSSD.

Podle něj poslance sociální demokracie například překvapilo, že kandidát SPD do Rady ČTK Michal Semín získal hlasy ANO. "Pokud se nemáme překvapovat, tak v žádných případech. Nemůžeme to redukovat pouze na EET," doplnil Hamáček.

Podle Schillerové by se EET vztahovala zhruba na 200 právnických osob, které podnikají v sociálních službách. "Není to žádná majoritní skupina, ale dobrý signál to není," uvedla. "Já jsem varovala předtím, abychom je vyjímali, protože podnikají v oblasti EET. Proč by měli mít výjimku oproti jiným podnikatelům?" řekla. "Varovala jsem před tím, že nám tam mohou spadnout i různí šmejdi, kteří se sociální prací kupčí," doplnila.

To považuje Hamáček za nereálné. "I v debatě na plénu zaznívaly argumenty, že by nebylo důstojné, aby ve složitých lidských situacích, kdy jsou poskytované sociální služby, poskytovatelé s sebou nosili EET kasu," řekl.

"Z hlediska dopadů do státního rozpočtu je to naprosto zanedbatelná věc. Je to spíše o signálu, že pokládáme oblast sociálních služeb za důležitou. I z tohoto důvodu jsme k tomu přistoupili," dodal. Hamáček novinářům také zopakoval čtvrteční stanovisko sociální demokracie. Podle něj je v situaci, kdy není jasné, jakým způsobem budou sociální služby dofinancovány, zatěžovat služby dalšími náklady nesmyslné.

V novele zákona o evidenci tržeb dnes přes odpor opozice Sněmovna schválila, že se EET zřejmě rozšíří i na další obory, které pod ni dosud nespadaly, například na řemeslníky nebo lékaře. Někteří menší podnikatelé budou mít možnost evidovat tržby bez připojení k internetu. Současně s tím se některé služby nebo vodné a stočné přesunou do desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty.