„Evropská komise šikanovala naše úředníky.“ Babiš a Dostálová tvrdě kritizují auditory

„ O údajně zdrcujících auditech mluví jen ti, co se tváří, že jim rozumějí. Ti, kdo jim opravdu rozumějí, jako ministr průmyslu a obchodu (Karel) Havlíček (ANO) a ministr zemědělství (Miroslav) Toman (ČSSD) i úředníci, mají opačný názor. Nyní tyto zprávy budou důkladně analyzovat,“ řekl Babiš v rozhovoru.

Sám ministr Toman však je předmětem druhé předběžné auditní zprávy, podle které i on je ve střetu zájmů. Ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Martin Šebestyán ve čtvrtek uvedl, že s ohledem na auditní zprávu nebude proplácet dotace jak Agrofertu, tak firmám spojeným s ministrem Tomanem. Toman veškeré podezření odmítá.

Babiš označil audit za útok na český rozpočet. V rozhovoru uvedl, že tím mínil možné nebezpečí, že audit dopadne na všechny české firmy, které čerpaly dotace. ČR by tak dle něj měla vracet 30 miliard korun.

Stejně o auditorií zprávě hovořila ministryně pro místní rozvoj, Klára Dostálová (ANO). V rozhovoru pro DVTV uvedla, že pokud by např. evropská komise trvala na tom, že Agrofert neoprávněně čerpal dotace na inovace, aniž by takové inovace poskytl, mohlo by dle ní hrozit, že Evropská komise prozkoumá inovace u všech projektů a dojde k závěru, že jsou špatné. Pak by se muselo vracet oněch údajných 30 miliard korun, uvedla Dostálová s odvoláním na mistra průmyslu a obchodu Havlíčka.

Dostálová odkazovala na linku na toustový chléb společnosti Penam. Podle zprávy Agrofert neoprávněně uvedl, že linka bude přinese inovaci, aniž by však to společnost splnila. Navíc podobný chleba už vyrábí jiná část společnosti Agrofert.

Babiš, stejně jako Dostálová s opětovným odkazem na Havlíčka, tvrdí, že čeští úředníci měli být „šikanováni“ ze strany těch evropských. Podle Dostálové Babiš svým odmítám zprávy chrání zájmy jak ČR, tak i profesionalitu a sebedůvěru českého úřednictva.

Ministryně naznačuje, že zpráva je cíleným útokem na Babiše ze strany českých auditorů. Podle Dostálové je nestandardní, že zprávu řešili čeští auditoři Evropské komise a nikoliv nějací zahraniční, např. z Norska (Norsko však nepatří mezi členské státy EU – poznámka redakce). Jen tak by dle ní byla zajištěná nestrannost.

I Babiš tvrdí, že zpráva je psaná na „objednávku“. Podle něj text, fráze i námitky zmíněné ve zprávě „nápadně kopírují minulá udání psaná Piráty a zkorumpovanou neziskovkou Transparency International“. Babiš má za to, že z „ Agrofertu se stala záminka, jak zaútočit na český rozpočet.“

Během úterní mimořádné schůze Sněmovny kvůli zprávě Babiš vyčetl Evropské komisi, že přispěla k vládnímu schodku rozpočtu. Dle Babiše je to proto, že od dubna 2018 měla Evropská komise zadržet 17, 8 miliard korun kvůli pochybení ministerstva průmyslu při organizování dotací.

Opozice se vůči jeho výtkám na adresu Evropské komise tvrdě postavila. Podle ní není schodek důsledkem jednání Evropské komise, ale neschopnosti vlády.

Babiš v rozhovoru několikrát zkritizoval jak politickou opozici, tak svého koaličního partnera, ČSSD. Podle něj tradiční strany, kam řadí i ČSSD, za 15 let nechaly ztratit 35 miliónů korun na dotacích v důsledku korupce. Zároveň ČSSD vytkl, že spolu s ODS hlasovala o odnětí některých sociálních služeb z EET. Babiš to označil za návrat do období opoziční smlouvy.