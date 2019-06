KSČM rozhodla: Bude nadále podporovat vládu Babiše?

Komunisté podporují menšinový kabinet ANO a ČSSD, který vede premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Premiér dnes na konferenci Globsec v Bratislavě v reakci na protesty v ČR uvedl, že se v tuzemsku nebude měnit vláda na základě demonstrací.

Komunistí chtějí v červenci zhodnotit, zda se daří prosadit jejich sedm základních programových bodů. "To, že probíhají demonstrace pro nás ještě neznamená, že máme slevit z těch svých sedmi bodů programu," uvedl Filip. Podle něj ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) neudělala žádný krok, který by zpochybnil fungování justice. "Na druhou stranu, my jsme velcí kritici současného systému," dodal Filip.

Podle předsedy KSČM nemají protesty racionální jádro, ale každý má právo vyjádřit svůj názor. Opakované demonstrace v posledních týdnech vybízejí k demisi ministryni spravedlnosti a předsedu vlády.