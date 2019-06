Dostupné bydlení i vzdělávání. KSČM má nový návrh programu

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

KSČM má po dnešní konferenci nový návrh programu, schvalovat jej bude příští rok v dubnu. V návrhu je například zajištění dostupnosti bydlení a vzdělání či povinnost firem, které podnikají v ČR, odvádět v tuzemsku daně. Dokument by měl nahradit 27 let starý takzvaný kladenský program. Novinářům to po dnešní programové konferenci v Nymburku řekl předseda strany Vojtěch Filip.