Jakl si své napadení celé vymyslel? Objevilo se nové svědectví

„ Seděl jsem na sedadla a najednou kdosi nade mnou zvolal: Ty seš Jakl, ten lídr SPD. A začal mě mlátit do hlavy a ramene. Pak mě strhl na zem a na zastávce hned utekl,“ uvedl Jakl pro server Echo 24. Prý si z incidentu odnesl potlučenou hlavu a levé rameno a lékařskou pomoc vyhledal až později.

Devětadvacetiletý Daniel R., který se na policii přihlásil jako onen domnělý útočník., však popisuje celý incident poněkud jinak. Při cestě metrem se svou přítelkyní k nim přistoupil i Jakl. „ S tímhle kriplem nepojedu,“ měl říci muž, který pracuje jako datový analytik, své přítelkyni.

Daniel R., který se skrývá pod pseudonymem kvůli obavám z agresivní reakce příznivců SPD, uvedl, že ačkoliv s Jaklovými politickými názory nesouhlasí, to nebyl ve skutečnosti důvod jeho hanlivé poznámky. Tím bylo osobní setkání s Jaklem v jedné pražské hospodě.

Jakl, který sám sebe považuje za znalce piv a má o nich i blog, se prý choval hlučně a arogantně, což přesně zapadalo do obrazu, který si o Jaklovi utvořil Daniel R. na základě zkušeností jeho známých barmanů, podle kterých se Jakl chová nabubřele, opravuje obsluze okázale výslovnost názvů piv a vůbec platí za nepříjemného hosta.

Jakl jeho poznámku zaslechnul a otázal se Daniela R., zda to bylo o něm. Když Daniel R. přisvědčil, měl jej Jakl napadnout. „ A vtom jsem od něj dostal pěstí. Nepraštil jsem já jeho, praštil on mě,“ uvedl muž.

Mezi oběma muži se strhla rvačka. „ Většinu času jsem se jen bránil, držel jsem ho za ramena, aby mě nemohl zase praštit. Když mě nemohl bít, dal mi hlavičku, byla to dost velká rána,“ tvrdí Daniel R., podle něhož má Jakl pravdu, v tom, že jej udeřil do ramene a tváře.

Podle Daniela R. však bývalý ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky lže, když tvrdí, že útočníci byli dva a že útok byl politicky motivovaný. Daniel R. byl v metru jen s přítelkyní, do rvačky se pak vložil další muž, aby oba zápasníky odtrhl. Datový analytik přiznává, že řekl hlasitě věty, „to je Jakl z SPD“ a „to je Jakl od Klause“, ale učinil tak až ve chvíli, kdy se s Jaklem přetahovali, aby lidé v metru věděli, kdo je člověk, který ho napadl pěstí.

Na konci května Jakl uvedl, že opětovně čelil napadení. Útok se měl odehrát na zlínském filmovém festivalu. Zlínská policie však uvedla, že o něm nemá žádné zprávy.

Údajné útoky vzbudily velké pozdvižení mezi Jaklovými příznivci. Předseda SPD, Tomio Okamura, to přirovnal k „ politickému teroru“, který měli vůči svým odpůrcům aplikovat nacisté. Podle Okamury za útokem stáli „sluníčkaři“, Jakl sám však řekl, že neví, jak na to přišel.

Novinář Reflexu, Jiří X. Doležal zase zkritizoval údajný dvojí metr tzv. „pražské kavárny“ na sociálních médiích, která dle něj Jaklově napadení nevěnovala příliš velkou pozornost, zatímco vyvolala velkou bouři v případě napadení poslance TOP 09, Dominika Feriho. Doležal však přiznává, že Jaklovo napadení důrazně odsoudili i jeho političtí odpůrci, např. předseda poslaneckého klubu TOP 09, Miroslav Kalousek.

Sám Jakl se do Feriho opřel. „„Naše případy se trochu liší. Já o svém případu nešel vytrubovat na veřejné sítě, do médií a tak dál. To, co dělal v této situaci Feri, mi vlastní není, já bych se v této poloze necítil dobře,“ uvedl Jakl v rozhovoru pro internetovou televizi DVTV.