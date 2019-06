Hnutí ANO slábne. Lidovci a TOP 09 by ve Sněmovně skončily

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Sněmovní volby by v květnu vyhrálo ANO s 27,5 procenta hlasů. Vyplývá to z volebního modelu agentury Kantar TNS, který dnes zveřejnila Česká televize (ČT). Druzí by v květnu skončili Piráti s 17,5 procenta a třetí ODS s 12,5 procenta hlasů. Do dolní komory by se dostalo sedm politických stran, KDU-ČSL a TOP 09 by nepřekročily pětiprocentní hranici, který je pro vstup do ní potřeba.