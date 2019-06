Zeman proti Rusku: Účastníci invaze do ČSSR nemají mít status veteránů

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Podle prezidenta Miloše Zemana nemají mít účastníci invaze z roku 1968 do tehdejšího Československa postavení válečných veteránů. Podporu tohoto návrhu považuje za nepřátelský akt vůči ČR. Chce to říct ve čtvrtek ruskému velvyslanci. Zeman to dnes řekl v rozhovoru na Frekvenci 1.