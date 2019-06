Setkání s Babišem pro mě byl kulturní šok, proti převaze se chová servilně, uvedl lidovec Bělobrádek

V rozhovoru pro info.cz Bělobrádek uvedl, že Babiš nebyl jeho příznivec. "Moc jsem toho o něm nevěděl a musím říci, že když jsem ho pak poznával, byl to kulturní a společenský šok. Dynamiku v něm nevidím, je pořád stejný. Musím říci, že mě už v ničem dlouhodobě nepřekvapuje. Ze začátku jsem se nestačil divit, co vše je možné, jak je myslitelné se na takové úrovni chovat a jednat," sdělil lidovecký politik.

Bělobrádek rovněž vysvětlil, že příčinou byl Babišův problém s vnímáním kolegiality. "Neporozuměli jsme si proto, že jsem ho bral jako sobě rovného, což ho očividně iritovalo. Podle něj jsem měl být rád, že jsem ve vládě a já neprojevoval ani vděčnost, ani strach. Mám to tak prostě s lidmi nastaveno."

Během svého působení ve vládě však pochopil, jak se s kontroverzním politikem Babišem musí jednat. "Andrej Babiš zná totiž jen dvě kategorie vztahů. Šéf a zaměstnanec. Někteří z jeho okolí říkali otrok a nepřítel. Ale když je někdo silnější než on, umí být velmi servilní. Rozumí síle a převaz," uvedl poslanec KDU-ČSL.

K vládnímu angažmá lidovců se ještě vrátil a rozebral působení tehdejších ministrů strany, kteří se snažili s Babišem vycházet. "Pomluvy vůči Marianovi Jurečkovi nebo Danovi Hermanovi jsou jen jedovatou slinou nenávisti. Po tom, co mu Marian jednou trochu nešikovně vyšel vstříc, z něj opozice dělala Babišova vazala. Ale brzo se ukázalo, že to tak opravdu není. Sám Andrej Babiš pak byl na Mariana velmi rozezlen, že neskákal podle jeho not. Daniel (Hermann) se snažil vyjít s každým, ale taky chápal, že to opravdu má svoje limity. Vodit se nenechal."

Vysvětlil také proč bývalý ministr kultury Daniel Hermann po volbách vyjádřil podporu vstupu KDU-ČSL do vlády s Babišem. "Snažil se ho nejspíš kultivovat. Ale zde platí marnost nad marnost. Asi to už taky pochopil. Ale i členové ODS byli pro koalici s ANO."