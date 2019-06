Pirát Ferjenčík uděluje knížecí rady, je jako politický imigrant, reagoval Jaroš

Martina Jaroše, kterého Ferjenčík považuje za dobrého známého, přímo oslovil s tím, že s další politickou stranou neuspěje. "Martine, jestli ti vážně jde o to posunout Českou republiku dopředu, využij organizace, které jsou už zaběhnuté a přidej se k nim. Nepotřebujeme novou politickou stranu, ale politické strany (včetně Pirátů) zoufale potřebují nové lidi," napsal na svém profili na Facebooku pirátský politik.

"Osobně jsem přesvědčený, že pro novou středopravou stranu na naší politické scéně není prostor. Místo nových stran je potřeba integrovat ty stávající," uvedl a pokračoval výčtem pěti obdobných středopravých stran, které zasedají ve Sněmovně.

Pirátský poslanec pak popsal, jak se mu v politice líbí, ale jak ošemetné je politickou stranu prosadit. "Samozřejmě že chápu, že vzdát se plné kontroly nad svým politickým projektem i osudem je hrozně těžké, ale v naší situaci je to správná věc. Sám jsem jednu politickou stranu spoluzaložil a co si budeme povídat, je to skvělá jízda. Nicméně Pirátských stran je po světě cca šedesát a na parlamentní úrovni po deseti letech práce působí tři. Z toho se dá snadno spočítat pravděpodobnost, že ti to klapne," připoměl Ferjenčík unikátní úspěšnost České pirátské strany v mezinárodním kontextu.

Martin Jaroš neváhal a na sociální síti na "knížecí rady" pohotově zareagoval. Uvedl, že Ferjenčíkovu politiku dlouhodobě obdivuje nicméně: "obsahuje takový ten klasický syndrom imigranta (imigrant první rok přijde do země, druhý rok se usadí a vzmůže, třetí rok říká, že další imigranti by chodit neměli, protože je nás tu moc a vůbec, nemá to cenu). Ale chápu to a jinak je to dobrý."

Nicméně se současnou politickou scénou Jaroš není spokojený, nevidí v ní pozitivně orientovanou politiku, ale hlavně program anti-Babiš, tudíž svůj politický projekt nevzdává.