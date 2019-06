Babiš všem lhal? Čechům je pro smích kvůli tomu, co napsal na facebook

Babiš v neděli na facebooku referoval o aktuálních tématech, mimo jiné mluvil i o oslavách výročí vylodění v Normandii. „Měl jsem i možnost si popovídat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. O tom jsem vám psal už v týdnu. Dál jsem mluvil s kanadským premiérem Justinem Trudeau, německou kancléřkou Angelou Merkelovou nebo francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Dále tam byli premiéři Polska, Beneluxu, Austrálie a prezident Nového Zélandu. Slovensko zastupoval místopředseda vlády. Byl jsem velice hrdý na naši historii, na to, že naši letci se zúčastnili této klíčové operace proti nacistickému Německu a následně poražení hitlerovského fašismu,“ psal v původním textu.

Hned ale sklidil posměch, lidé mu totiž připomínali, že Nový Zéland žádného prezidenta nemá. Ozval se například i někdejší místopředseda Evropského parlamentu Libor Rouček (ČSSD). „Teď jsem si přečetl v hlášení Andreje Babiše jak se na 75. výročí operace Overlord setkal s prezidentem Nového Zélandu! Mezi náma, docela bych mu to přál. Jen to má jeden háček. Nový Zéland žádného prezidenta nemá!! Hlavou Nového Zélandu je britská královna...“ poučoval Babiše sociální demokrat.

Nebyl zdaleka jediný, kdo si této velké nesrovnalosti všiml. „Andrej Babiš, první člověk na světě, který potkal prezidenta Nového Zélandu,“ poznamenal jeden z všímavých čtenářů. „Kdepak asi marketingový tým, co mu to píše, udělal chybu,“ smál se jeden z Čechů. „On je nejen estébák, ale i vůl...“ nebral si servítky další.

„Jestliže Babiš tvrdí, že mluvil s premiérem NZ, tak mu to sakra věřme. A když tvrdí, že nebyl spolupracovníkem StB, tak je to také pravda. Věřme mu. Jinak se s námi bude soudit až do smrti,“ ironicky poznamenal jiný diskutující.

Andrej Babiš, první člověk na světě, který potkal prezidenta Nového Zélandu.

(thx Patrik Kuba) pic.twitter.com/Ws8mHkfb5j — Poslední skaut™ (@Posledniskaut) 9. června 2019

Následně si chybu uvědomili i správci Babišova profilu, následně totiž text upravili. Zmínku o novozélandském prezidentovi nahradili slovy: „Dále tam byli premiéři Polska, Beneluxu, Austrálie a Nového Zélandu.“ Fotka původního znění textu ale doteď koluje po sociálních sítích.