Dochází vám to vůbec? Babiš má na kontě desítky sviňáren. Známý zpěvák poslal Čechům důrazný vzkaz

Radek Banga se na sociálních sítích zamyslel nad tím, proč by vlastně lidé měli demonstrovat proti premiérovi Andreji Babišovi. „Asi některé lidi ještě stále napadne, že je to celé jen mediální hon na „úspěšného“ člověka, co pro Českou republiku udělal strašně moc." Že je to jen „závist pražské kavárny.“ Jsem přesvědčený o tom, že mnoho lidí ani neřeší kauzu Babiš do detailů, protože na to nemají čas. Je taky možné, že na demonstracích jsou i lidé, co o tom neví mnoho, ale i přes to tam jdou.

Připomíná i to, že Babišova nejčastější výmluva je, že „za všechno může Kalousek“ a že „média lžou“. „Nic nového, že. Bohužel jeho poslední reakce ale mají takové trhliny, že je to až tragikomické. Babiš třeba rád prohlašuje, že „ČESKÁ REPUBLIKA nebude nic vracet.“ Zamyslete se ale nad tím hlouběji. Pokud se jedná o dotace pro Agrofert, jediný, kdo komu bude co vracet, je Babiš a to do kasy ČR. Vyplývá to z logiky toho, jak fungují samotné dotace. To, zda ČR bude něco vracet, to totiž není zas až tak jasné. Čili chápu, proč je Babiš tak strašně vytočený. Ono nezáleží na EU. Jde o princip. Jestli se prokáže střet zájmů (ten tady podle mne bezpochyby je), pak se vlastně prokáže, že pan Babiš odrbal hlavně DAŇOVÉ POPLATNÍKY ČR. Tedy možná i vás. A to už je mnohem NEBEZPEČNĚJŠÍ PRO BABIŠE, NEŽ FAKT, ŽE ODRBAL EU. !Může totiž přijít i o dosud věrné voliče, kterých už je beztak méně a méně!“ vysvětluje zpěvák romského původu.

Babiš ale najel na marketingovou kampaň, podle které „on vlastně chrání Českou republiku.“ „Ale je to z principu totální blbost,“ varuje Banga. „Útočit na média, politiky i samotnou sněmovnu, to prostě nestačí. Že neexistuje žádný střet zájmů? Ale no tak! Samozřejmě, že ANO! Už z principu musí být ve střetu zájmů – vždyť ovládá většinu zemědělství v ČR, také chemický průmysl, velké procento potravinářského průmyslu, lesnictví a dalších oblastí. Agrofert holding představuje monstrum, co má přes 250 firem. Pokud je to navíc premiér, kdo má celý takový holding pod kontrolou, zakladatel hnutí ANO, pak už z principu je to střet zájmů. Zapomíná ČR na to, že Babiš vlastní třeba i IDNES a LIDOVKY? Ten střet zájmů musí i úplného vola třísknout přímo do xichtu. Kdekdo by mohl argumentovat „svěřeneckými fondy.“ Ale no tak.. Oba svěřenecké fondy, které mají ve správě nyní Agrofert, jsou prokazatelně stále pod jeho kontrolou, jsou uměle vytvořeny jen dočasně, vedeny takovými lidmi, kteří mu jsou loajální a nikdy nepůjdou proti němu, budou jen plnit příkazy Babiše. Vždyť si stačí pokládat správné otázky,“ apeluje na Čechy hudebník.

Nadhazuje také otázku, co se stane, až Babiš skončí v politice. Hned odpovídá, že Agrofert vrátí přímo Babišovi. „Takže nezáleží vůbec na tom, že navenek jakoby Babiš nemá s Agrofertem nic společného. Svěřenecké fondy jsou jen marketingový tah, dodržení citlivých papírových požadavků, nedodržují však podstaty zákonů o střetu zájmů. Na tom je podle mne založena i auditní zpráva. Uvidíme,“ posteskl si Banga na facebooku.

Připomíná i kauzy jako Čapí hnízdo nebo dotace na linku pro společnost Penam. „Takže je jasné, proč je Babiš nervózní. Nechce, aby lidem docházelo, co se tu děje. Co Čapí Hnízdo? On skutečně Babiš prohlásí ve sněmovně, že se „nesoudili, protože by šli proti Schillerové, tak to raději vrátili???“ To nebyl vtip Aha. Já myslel, že ano. Čekal jsem dlouho na pointu toho vtipu, ale žádná nepřišla. To je skutečně smutné. Jenže opět, byl to především vtip za 50 000 000 Kč, hádejte odkud - z peněz ČR. Takže se i vrátili do státní kasy – jasný důkaz. Dochází vám to? To nejsou ve finále peníze EU, to jsou VAŠE PRACHY. Vaše prachy v dotačních podvodech,“ vzkazuje nejen voličům Babiše Banga

„Na netu najdete desítky lidí, co vám popíšou ty estébácké metody, které Babiš měl a má. Každý, kdo si jen trochu otevře hubu, je okamžitě propuštěn. Babiš označuje všechny za lháře, poukazuje na mafiány, kmotry v politice. On sám ale například doposud nevysvětlil záhadný nákup vily v Bratislavě, která byla přímo spjata se slovenskou mafií, budovu koupil kdo jiný, než AGROFERT. Jen těžko by tak vzdělaný člověk v oblasti obchodu nevěděl, od koho přesně vilu kupuje. Musel být zřejmě tedy v přímém kontaktu se slovenskou mafií. Tak kdo tu lže? Od devadesátých let najdete desítky sviňáren, co tenhle člověk udělal, kolik malých podnikatelů zlikvidoval a vůbec jakým způsobem pod Agrofert spadlo několik firem, co by tam jinam nikdy nebyly.“ jde ještě hlouběji do minulosti zpěvák.

Babiš a jeho hnutí ANO razí heslo, že stát je třeba „řídit jako firmu“. „Dodržel své slovo, to tedy ANO. Chcete, aby byl stát řízený, jako jeho firmy? Jako jeho hnutí? Hnutí, do kterého bude patřit jen ten, kdo vydrží jeho totalitní estébácké metody? Tu šikanu a stres? Přes smsky? A když budete dělat něco poctivě ve prospěch ČR, nikoliv ve prospěch Agrofertu, pak jdete okamžitě na dlažbu? Dohledejte si ty, jenž z ANO vystoupili nebo byli vyhozeni na googlu. Přečtěte si důvody. Byl to každý, kdo něco „zjistil“,“ připomíná Banga, že i někteří politici ANO raději od Babiše odešli.

„Dokonce i xicht z plakátů Martin Komárek. Co Robert Pelikán? Proč zmizel z obrazu Stropnický? Ivan Pilný? Pavel Telička? Co se to v tom ANO děje, že? Všimněte si, že jen hrstka lidí si troufne skutečně Babiše otevřeně kritizovat. Jak obrovský strach mají odpadlíci z ANO jít proti Babišovi. Proč asi? Uvědomte si, že je to v tuhle chvíli nejmocnější muž v zemi. Jeho vliv je patrný všude, je to premiér, je v kontaktu s těmi nejbohatšími lidmi, je navázán na ministerstva, policejní orgány. Když dokáže smést ze stolu i únos syna, být trestně stíhaný a zároveň být premiérem, to už je teda něco. To podle vás není střet zájmů?? A že jeho metody není nutné nazývat „estébácké“? Že je to přehnané? Ale proč by ne – vždyť je to člověk, který je ostatně v databázi StB veden jako „agent Bureš“. Doposud se Babišovi nepodařilo prokázat, že je veden v archivu ÚSTAVU PAMĚTI NÁRODA neoprávněně. Doposud se nevysvětlilo, proč nechal unést vlastního syna do Ruska a nakonec ho „uklidil“ do Švýcarska,“ zdůrazňuje ve svém prohlášení Banga.

Připomíná i to, že Babišův syn je klíčový svědek, který mohl prokázat, že Čapí Hnízdo byl dotační podvod. „Že je to mediální výmysl? Jen si to představte – vy víte, že je vaše dítě vážně psychicky nemocné, tak PROČ BYSTE NA NĚJ PSALI ČAPÍ HNÍZDO? Vždyť to je absurdní, přeci nemůžete napsat takový objekt na duševně chorého člověka. To jako fakt obětuje svoje dítě, jen aby nešel za mříže? Nestačí vám ani tohle? Proč tedy pan Babiš v jednu chvíli prohlásí, že „Čapí Hnízdo byl jeho nejlepší nápad“ a další měsíc uvádí, že „vůbec nemá nic společného s Čapím Hnízdem?“ Všechno, co se doposud proti němu prokázalo, ale pan Babiš popírá. Od StB přes UNIPETROL, únos syna až po dotační podvody. A tenhle člověk bude ve sněmovně řvát, že „všichni lžou?“ Nevím, jestli všichni, ale vy, pane Babiši, rozhodně ANO! Prostě vám nevěřím, protože těch lží už je moc. NEVÍTE TEDY, PROČ JÍT NA DEMONSTRACI? Třeba vám tento příspěvek udělá ve věcech pořádek a ten důvod příště najdete, stejně jako já,“ dodal na závěr Banga.