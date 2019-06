Zeman stále váhá se jmenováním Šmardy, Hamáček hodlá zatlačit na Babiše

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Prezident Miloš Zeman se podle vicepremiéra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka stále pohybuje v případě jmenování Michala Šmardy ministrem kultury v ústavní lhůtě. Kdyby se ale jeho váhání protahovalo, řešil by to šéf ČSSD s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Novinářům to řekl Hamáček při příchodu na dnešní jednání vlády. Zatím podle něj není důvod postup prezidenta řešit.