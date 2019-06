Poměry v ANO odhaleny: Babiš je nešťastný člověk, je mi ho líto, zní ze strany

"Přemýšlel jsem nad tím týdny, možná měsíce. Zároveň jsem nechtěl oznámení časovat před eurovolbami. Nechtěl jsem hnutí poškodit. Chtěl jsem se zároveň potkat s panem premiérem, což se nám povedlo minulý týden. Říkal jsem mu, že o tom přemýšlím,“ popsal svůj krok pro Deník N. Stuchlík.

Sám k sobě byl v rozhovoru Petr Stuchlík kritický. „Možná nejsem dobrý politik, možná bych se něco naučil. Otázka je, jestli člověk dokáže překročit svůj stín, a hlavně jestli to chce. Já chci věc posouvat rychle vpřed, dokážu postavit velkou, úspěšnou firmu. Z opozice tohle nejde. Nabídka pana premiéra byla na výkonnou funkci. Ocitl jsem se v politické pozici, která mi neseděla. Je lepší si to uvědomit, přiznat si to a odejít,“ řekl ke svému odchodu politik a podnikatel.

„Lidé mě před vstupem do politiky varovali, že ta pozice bude složitá. Já si uvědomuji, že hnutí ANO je ve složité pozici a je těžké ji vyřešit. Pořád je tam spousta lidí, kteří do něj vstoupili s ideály, ale je jich čím dál méně. Ten proces vede k tomu, že v hnutí přibývají lidé, kteří nemají alternativu. Začínají zde převažovat ti, kteří by i v době nulové nezaměstnanosti možná měli problém najít nějaké jiné uplatnění,“ uvedl Stuchlík.

Na závěr rozhovoru zkritizoval kolegu z pražské buňky Patrika Nachera. „Je to homo politicus, kterého politika baví. Myslím si, že nemá odstup. Třeba tím, jak dokáže plýtvat časem tím, že na zastupitelstvu řeší procesní pochybení, kterých se měla koalice dopustit. To vlastně nechápu,“ dodal.