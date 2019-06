Kancléř Mynář burcuje právníky: ČT uvedla 5 lží. Nenechám si to líbit

Na jeho podnikání se zaměřil pořad Reportéři ČT, který se kancléři nelíbil. Novinářům kancléř odmítl poskytnout vyjádření, ale připravil video se záběry na Osvětimany a okolí, kde hovoří o podnikání a obviňuje reportéry se lží

"To, co vidíte za mnou, je penzion Malovaný. Který provozuji, ale nikdy nepatřil ani mně, ani žádné z mých firem, jak lživě tvrdí některá média, v čele s Českou televizí. Stačí se podívat do katastru nemovitostí,“ uvedl ve videu kancléř.

"Reportáž reportérů České televize uvedla 5 lží a křivě mě obvinila z machinací a podvodů, na kterých není ani zrnko pravdy. Nenechám si to líbit a moji právní zástupci už připravují žaloby a trestní oznámení," komentoval ve videu také Mlynář a doplnil své vyjádřením vytažením zeleného igelitového pytle v němž je potřebná dokumentace, kterou však podle jeho slov reportéři nezkoumali.

Vysvětlit situaci na obrazovkách České televize Mynář odmítl. "Mám odůvodněné obavy, že i poskytnutí jednoduchého vyjádření – že si nejsem vědom žádného pochybení, dotační titul slouží svému účelu a díky našemu zásahu nedošlo ke zmaření prostředků, které stát do projektu investoval – by opět bylo zneužito k účelové manipulaci. Nebudu proto na otázky odpovídat,“ uvedl ve zprávě zaslané do televize.

Podle vyjádření mluvčí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dostal úřad podnět na prozkoumání porušení dotačních podmínek. "Pokud tedy shledáme, že k tomuto porušení mohlo dojít, tak tu celou věc, a to v souladu se zákonem, předáme příslušnému finančnímu úřadu, který má prošetření situace v gesci,“ uvedla mluvčí.