Klausova Trikolora budí vášně: Velmi tvrdá kritika ČT i překvapivá reakce z ODS

Klaus v pondělí představil nejen svůj program a spolupracovníky, ale i své plány ohledně voleb. Zásadní jsou podle něj sněmovní volby na podzim 2021. Krajské, které budou ještě před nimi, za tak zásadní nepovažuje.

Už teď se zdá, že na svou stranu získal některé známé tváře. „Václav Klaus ml. založil hnutí Trikolóra. Fandím mu, rád bych měl zas koho volit. Vím, že založit a prosadit novou stranu je těžké, tak jim držím palce,“ vzkázal někdejší předseda Svobodných a bývalý europoslanec Petr Mach.

„I když jsem předsedou jiné politické strany, musím uznat, že program který @VaclavKlaus_ml představil, se s mými názory shoduje tak z 95 procent,“ přiznal na sociálních sítích předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) Tomáš Vandas.

Hodně diplomaticky se k nové straně Klause mladšího vyjádřil i jeho někdejší stranický kolega Jan Zahradil (ODS). „Je to sice konkurence, ale nepřeju jim nic špatnýho. Je fér to zkusit s novým “brandem”, poptávka sama ukáže jestli jo nebo ne. Přeju jim, ať seberou co nejvíc hlasů ANO a SPD, co nejmíň hlasů @ODScz - a třeba se někdy někde v budoucnu potkáme v nějaké koalici,“ vzkázal staronový europoslanec.

Další politici či bývalí politici už takové pochopení neměli. „Už zakládací tiskovka nabízela několik věcí, které mluví za vše. Předpokládám, že hrozen, obklopující nejvyššího, bude páteří nově vznikajícího hnutí. Jelikož jsem se v politice nějaký ten pátek pohyboval, z té směsky několik tváří znám a musím dodat, že je VK mladšímu přeji!“ rýpnul si do Klause někdejší šéf poslanců TOP 09 František Laudát.

„Klaus také burácel, že si "chtějí vzít zemi zpátky". Tím myslel EU, ale skutečnými zloději naší země není Brusel, ale ti, kdo dnes kradou naši svobodu, ekonomiku, podnikání, zdravé životní prostředí… A to není EU, Brusel. To jsou ti, se kterými by Klaus bez hnutí brvou vládnul. Připomínám, že Klaus by, na rozdíl od zbytku ODS, neměl problém jít do vlády s Babišem, v první volbě prezidenta podpořil Zemana proti Schwarzenbergovi.... Jeho výpad proti školačce Thunbergové je ubohý a trapný. Každý jen trochu inteligentní člověk dnes ví, že se naše planeta dramaticky mění, že životní prostředí nezná hranic, že nelze rabovat Zemi jen z důvodu zisku. Možná by mu otec mohl udělat přednášku o vedlejších nákladech produkce. Taková neznalost, bohužel smutné, reality dnešního světa je k smíchu, i když spíš k pláči. Co mě však zarazilo nejvíce - proč jen tři pilíře Klausova hnutí? Nedávno přišel s tezí, že "doprava má být rychlá a plynulá" . To je přece taky zásadní pilíř. Proti tomu je 23 pohlaví lachtana kdesi na severu prkotina,“ nešetří program nového hnutí politik.

Částečně by se prý s Klausem zřejmě ztotožnil v tom, že je potřeba řešit zejména domácí problémy. „To takový Salvini má doma dluhů jako kvítí, země dramaticky ztrácí, ale on bude poučovat, jak má vypadat Evropa. Ale potom nevím, co si myslet, když otec Klaus bude objíždět Orbány a podobné vejlupky? Tak doma, nebo i venku? Celkem souhlasím s VKM, že situace ve Sněmovně je hrozná. "Jen" se lišíme v tom, kdo tam tuhle příšernost produkuje a spoluprodukuje. Podle vystoupení VKM si myslím, že i on přispívá do poháru komedie, parodie a trapnosti,“ dodal Laudát.

Podle končícího europoslance Petra Ježka je Klausova strana protipólem hnutí Hlas, jehož je členem. „Trikolóru si předseda ANO snad vymodlil. Sice ho připraví o nějaké hlasy, ale nemusí se bát, že v příštích volbách se ČSSD nedostane do Sněmovny a on skončí v objetí s Okamurou. (Komunisti nezklamou.)“ naznačil Ježek, komu by Klaus mladší mohl sebrat hlasy.

Publicista a politický komentátor Roman Joch naopak poukazuje na to, co Trikolora neřekla. „Je zajímavé, že Trikolora nedala odpovědi na to nejzajímavější: je za vystoupení z EU, pokud se jí nepovede návrat před Lisabon? Je za vystoupení z NATO? Je Krym legitimně ruský, nebo ukrajinský? Jsou evropské hodnoty, krom toho, že nearabské a neafrické, taky nečínské? Atd.,“ zajímá ho.

Kritický je i politolog Jiří Pehe, který připomíná, že obhájce „tradičních“ hodnot Klaus je sám několikrát rozvedený. „Klaus ml. Představil svojí novou stranu Trikolora. Zazněla i slova o hodnotě tradiční rodiny. Neví někdo, zda alespoň jedna z dosavadních tradičních rodin Klause ml. přišla vznik projektu podpořit?“ rýpnul si.

Klause se naopak zastal někdejší občanský demokrat a jeden ze zakladatelů ODS Petr Štěpánek. Tomu se nelíbí, jak o Trikoloře (ne)informovala Česká televize. „Vznik nové parlamentní strany, Trikolóra, jež nepochybně zamíchá politickými poměry v zemi, nestojí České televizi za jediné slovo v hlavní zpravodajské relaci. Takhle si propagandisté z Kavčích hor představují veřejnou službu. Tu informační službu, na kterou vybírají od občanů výpalné v podobě povinných televizních poplatků. Tak jo, budeme si to pamatovat!“ vzkazuje.

Navíc poukázal na fakt, že si ČT do pořadu Událostí komentáře nepozvala nikoho ze zakladatelů Trikolory, ale že vy studiu byl Petr Sokol z ODS. „Což je samozřejmě mimořádně kouzelné, neboť je to ten samý Sokol, kterého spoluzakladatelka Trikolóry Zuzana Majerova ve volbách do Sněmovny díky kroužkování na kandidátce ODS přeskákala. Ještě kouzelnější je, že přeskákaný politolog Petr Sokol předvídá pro Trikolóru zisk dvě a půl procenta. Fajn. Co myslíte, vrátí své vysokoškolské diplomy, pokud se ukáže, že není ani tak jasnozřivým politologickým prognostikem, ale spíše poněkud zapšklým poraženým konkurentem?“ zajímá Štěpánka.