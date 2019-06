O Babišově osudu rozhodne finální audit, říká americký novinář Eric Best

"Jedna strana vyšla do ulic, velmi úspěšně myslím si, druhá strana naopak jejich požadavky odmítá," okomentoval aktuální situaci v Česku pro Český rozhlas.

„Pan Hamáček je někde uprostřed a vidím v tom potenciální konflikt,“ uvedl, že ČSSD hraje v současné situaci roli jazýčku na vahách. „Je to další krůček uvnitř ČSSD k tomu, aby odešla z vlády. Ministři tam samozřejmě chtějí zůstat, ale jiná část ČSSD chce vládu položit. A když se pan Hamáček s demonstranty setkává, tak tato část strany bude o to silnější.“

Pozice předsedy vlády Babiše je však odlišná. „Na rozdíl od pana Hamáčka, který podpořil ministra Staňka a za dva dny ho dovolal, Babiš je rozhodnutý. Má podporu prezidenta Zemana," řekl Best s tím, že Babiš počítá s opadnutím demonstrací v létě, tudíž nereaguje a čeká na podzim, kdy můžou být demonstrace intenzivnější prostřednictvím třicetiletého výročí sametové revoluce.

„Kdyby odešel bez dohody, vznikne zmatek. Ani si neumím představit, že by to prezident dovolil,“

„Nemyslím si ani, že by Babiš přistoupil na výměnu na pozici premiéra například za paní Schillerovou. To už zkoušeli před tím a nemyslím si, že Zeman to bude akceptovat. Problém není jen v tom, že by odešel Babiš a tím se vyřešily všechny problémy. Myslím, že opozice nechce jenom demisi Babiše, ale chce vystrnadit ANO z politiky úplně. A proto by přišli s tím, proč další předseda vlády taky není vyhovující.“

Best připomněl, že zahraniční média píší o Babišovi jako o ohrožení demokracie v Česku. „Pokud finální audit dopadne v neprospěch předsedy vlády, vznikne větší tlak na jeho odchod,“ popsal komentátor zásadní roli Evropské unie v celé kauze.

„Myslím, že je zcela logické, že předseda vlády, který bere peníze z dotací je v očích Evropské unie nepřípustný. Ale otázka zní jinak, bude stačit, aby dotace vrátil, nebo bude muset skončit ve funkci apod.?" položil provokativní otázku Eric Best.