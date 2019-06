Ovčáček promluvil: Babiš bude premiérem i po dalších volbách. Ani spartakiádní cvičení na Letné na tom nic nezmění

Z volebního modelu agentury Kantar TNS, který před několika dny zveřejnila Česká televize, vyplývá, že sněmovní volby by v květnu vyhrálo ANO s 27,5 procenta hlasů. Babišovo hnutí si ovšem o o 2,5 procentního bodu pohoršilo oproti dubnu. Polepšili si naopak druzí Piráti.

Průzkumy ovšem nechávají Jiřího Ovčáčka chladným „Už je to ohrané. Protesty podporované Bruselem, mediální kampaň a samozřejmě průzkumy, jak to prý klesá. Ale no tak,“ posteskl si na sociálních sítích mluvčí prezidenta Miloše Zemana.

Hradní mluvčí je totiž přesvědčen, že už teď ví, jak další volby dopadnou. „Andrej Babiš bude premiérem i po dalších parlamentních volbách. Ani spartakiádní cvičení na Letné na tom nic nezmění,“ vzkázal těm, kteří se chystají na velkou demonstraci pořádanou spolkem Milion chvilek pro demokracii.

Ovčáček také v souvislosti s demonstracemi už dříve varoval, že je to snaha o mocenský převrat. „Je mi hrozně líto celé té řady poctivých lidí, kteří nemají rádi Andreje Babiše a demonstrují, což je jejich bytostné právo, a přitom jsou zneužíváni k pokusu o mocenský převrat,“ tvrdí mluvčí Hradu.

„Hlavním cílem akce přitom není odstranění Andreje Babiše. Jde o ponížení naší republiky na úroveň podřadné kolonie, která poslouchá na slovo Brusel. A to by byl i faktický konec V4. Okamžitě by se do ohrožení dostalo Polsko a Maďarsko. V Praze se bojuje i za Varšavu a Budapešť!“ napsal před pár dny na twitteru.

„V roce 1989 lidé na Václaváku demonstrovali za svobodné volby. V roce 2019 lidé na Václaváku demonstrují proti svobodným volbám,“ tvrdí také Ovčáček.