Respektujme presumpci neviny? Ministr Havlíček se plete, obul se do něj Kalousek

Karel Havlíček jako ministr nahradil ve funkci místopředsedy vlády dosavadní pravou ruku Andreje Babiše na vládní úrovni Richarda Brabce. Jeho pozitivní vztah k premiérovi je dobře znám. Kriticky se tak vymezil vůči probíhajícím demonstracím a také ke zprávě Evropské komise ohledně střetu zájmů českého premiéra ve věci čerpání dotací firmou Agrofert patřící do jeho svěřenského fondu.

"Musíme u případu premiéra, stejně jako u kohokoliv jiného, respektovat presumpci neviny. Rozhodovat ale musí pravomocný soud, nikoliv média, lid, nebo dokonce opozice. Případ kolem pana premiéra je aktuálně v běhu a musíme vyčkat na pravomocné závěry příslušných orgánů. A pokud jde o změnu na ministerstvu spravedlnosti, tak ta podle mého nemá s případem Andreje Babiše žádnou souvislost," uvedl v rozhovoru pro novinky.cz Havlíček.

Jeho vyjádření se stalo terčem kritiky na sociálních sítích a zejména u opozičního poslance za TOP 09 Miroslava Kalouska. Záležitost totiž podle jeho slov poškozuje především českou politickou kulturu.

"Pan ministr si plete trestní právo s rozpočtovou kázní a s politickou kulturou. Presumpci neviny respektujme a nechme to na soudech. Nenasytné pijavice našich peněz se ale zbavme. To není na soudech, to je na nás," uvedl na Twitteru Miroslav Kalousek a vyzval občany k podpoře demonstrací.