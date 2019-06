Nejvyšší státní zástupce označil prezidentovu kritiku za špílce

"Vztah k prezidentovi mám stále korektní, institucionálně si vážím postu prezidenta republiky, je to nejvyšší představitel České republiky. Já tam žádnou zášť necítím," uvedl Pavel Zeman s tím, že pokud skutečně existuje nějaký problém, dotaz by měl směřovat spíše na druhou stranu. "Já to beru jako takové špílce vůči mé osobě a nějak si z toho velkou hlavu nedělám," podotkl k prezidentovým slovům.

Zeman se na dotazy novinářů vyjádřil i k informacím, podle nichž hradní kancléř Vratislav Mynář lobboval u ministrů spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) a Jana Kněžínka (za ANO) v trestní kauze Lesní správy Lány a usiloval o podání stížnosti pro porušení zákona.

"Je důležité vidět, že příslušný ministr si zachoval svou morální integritu a zachoval se tak, jak mu velelo jeho vědomí a svědomí, což si myslím, že je poměrně dobrá zpráva," konstatoval žalobce. "Je standardní, že kancléř přijde o něčem jednat, ale asi by neměl zasahovat do kompetencí druhého," doplnil.

Nejvyšší státní zástupce také novinářům řekl, že nemá od politiků žádné signály o tom, že by se chystal jeho konec ve funkci. Otázky na svého případného nástupce v čele Nejvyššího státního zastupitelství označil za předčasné. "Víte, my v Brně se dozvíme hrozně málo věcí, vy tady v Praze víte víc," uvedl.

Ke svému dalšímu profesnímu směřování poté, co odejde z funkce, se konkrétněji vyjádřit nechtěl. "Já myslím, že se nějak uživím. Úplně nešikovný nejsem, právo trošku znám, jazyky umím, takže si myslím, že nějaké uplatnění najdu," podotkl.