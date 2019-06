Zástupci krajů nesouhlasí s dohodou o dofinancování, chtějí dvě miliardy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Krajští radní pro sociální věci a náměstci hejtmanů nesouhlasí s dofinancování sociálních služeb, na kterém se dohodly ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) a práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle nich dohodnuté řešení letošní chybějící dvě miliardy korun pokryje jen z části. Žádají šéfku resortu práce a vládu, aby do konce června zajistily celou sumu. Radní to uvedli v prohlášení. Řešit to má dnes odpoledne Rada Asociace krajů i s Maláčovou.