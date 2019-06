Totální debakl! Tady je někdo hodně nervózní, posmívá se Ovčáček demonstrantům

Ovčáček se ve svých statusech před úterními demonstracemi v regionech zaměřil především na spolek Milion chvilek a na kritiku demonstrantů. Sdílel například článek, podle kterého nejsou demonstrace spontánní. „Brněnské vedení KDU-ČSL nabízí zájezd klimatizovaným autobusem na nedělní (23.6.) pražskou demonstraci Milionu chvilek nenávisti na Letenské pláni,“ napsal na twitteru.

Postěžoval si také, že za něj někdo podepsal petici právě projektu Milion chvilek pro demokracii. „Tady je někdo hodně nervózní, když už se uchyluje k takovým podvůdkům. Aby bylo jasno, petici proti svobodným a demokratickým volbám jsem fakt nepodepsal,“ zlobil se mluvčí Hradu.

Na e-mail mu přišla zpráva vyzývajícího k potvrzení jeho podpisu. Jméno Ovčáček se nakonec na petičním archu opravdu objevilo. „Podvod dokonán. Tímto vyzývám Milion chvilek nenávisti, aby okamžitě mé jméno z této antidemokratické petice zmizelo!“ prskal mluvčí.

Podvod dokonán. Tímto vyzývám Milion chvilek nenávisti, aby okamžitě mé jméno z této antidemokratické petice zmizelo! pic.twitter.com/fP5qLRt8Lb — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 11. června 2019

Úterní demonstrace, které se konaly na více než 300 místech, nakonec označil za „totální debakl Milionu chvilek nenávisti v regionech“. Poukázal na to, že třeba ve Zlíně, který má 75 tisíc obyvatel, protestovalo 400 lidí a v Brně s 381 tisíci obyvateli vyšlo do ulic „jen“ 5 tisíc protestujících.

Totální debakl Milionu chvilek nenávisti v regionech:



Zlín - 75 000 obyv. a 400 manifestantů.

Jihlava - 51 000 obyv. a 500 manifestantů.

Brno - 381 000 obyv. a 5 000 manifestantů.

Karlovy Vary - 49 000 obyv. a 250 manifestantů.

Pardubice - 91 000 obyv. a 600 manifestantů. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 11. června 2019

Totální debakl Milionu chvilek nenávisti v regionech:



Hradec Králové - 93 000 obyv. a 450 manifestantů.

Most - 66 000 obyv. a 150 manifestantů.

Teplice - 50 000 obyv. a 200 manifestantů.

Děčín - 49 000 obyv. a 300 manifestantů.

Rybnice - 553 obyv. a 6 manifestantů. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 11. června 2019

„Jsem šťastný, že drtivé většiny občanů v českých, moravských a slezských regionech bije pro svobodu a demokracii a není zakaleno Milionem chvilek nenávisti. Díky!“ vzkázal těm, kteří zůstali doma a do protestů se nezapojili. „Demokracie, to není křičící dav na náměstí. Demokracie, to jsou občané u svobodných voleb,“ vzkázal Čechům mluvčí Miloše Zemana.