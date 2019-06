Voliči Andreje Babiše nevědí, že si z nich udělal toaletní papír, na demonstraci v Liberci to vřelo

Demonstrací provázel herec Karel Zima, který byl se svými slovy rovněž velmi kritický. „Nedávno jsem napsal na sociálních sítích, že tygr ví, že je tygr, a nesnaží se lítat. Slon ví, že je slon, a tak se nesnaží vyhloubit nějakou noru. Dokonce i trabant ví, že není land rover a není vůbec ve stresu, že mu chybí jeden náhon. Jen voliči ANO pořád ještě nevědí, že jsou pouze toaletní papír.“

S projevem vystoupil i Michael Kocáb, který se vracel do dob sametové revoluce. „Neuvěřitelný vzmach našich studentů, umělců a občanů způsobil během šesti listopadových a prosincových týdnů doslova zázrak. Docílili jsme toho bez cizí pomoci, bez krveprolití a za potlesku celého svobodymilovného světa. Což je úžasná zpráva. Stále to trvá, teď jde o to, aby se to udrželo dál,“ řekl.

Kocáb nad situací projevil určité překvapení. „Asi jsme neočekávali, že opět nastanou chvíle, kdy se opět budeme scházet na náměstích celé republiky a budeme se snažit tyto hodnoty bránit. Jak je možné, že se to stalo?“ ptal se protestujících.

Přítomné rozvášnil především herec Vladimír Polívka (syn Bolka Polívky)„Jenom chci říci a smazat to rozdělení elit někde v Praze, že Václavák je parta křiklounů, protože to tak není. Tady je tisíc lidí. Výborně. Takže na Letné bude 26. června tři sta tisíc lidí, další rok tam bude pět set tisíc lidí a až se definitivně naserem, tak půjdeme na ten Hrad,“ burcoval přítomné, kteří rovněž na slova bouřlivě odpovídali.