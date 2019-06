Zeman a jeho podržtašky. je stejně nebezpečný autoritář jako Babiš, varovala Kocábova dcera na demonstraci

„My, všichni jak tu stojíme, jsme odhodlaní, ale jistě i unavení nekončící letitou diskusí a argumentací na téma Babiš, Zeman a spol. Neustálým kladením otázek, co je to demokracie, a odpovídáním na argumenty, že toto je demokracie. Přece jsme si ho zvolili… to je evergreen dnešních oportunistů,“ připomněla, jaké argumenty používají kritici demonstrantů.

„Bojujeme s tendenčními médii, s obrovskou sílou fake news, většinově mířící z Ruska, a s armádou agresivních trollů, kteří používají zbraně, jimž se těžko brání. Ve společnosti panuje deprese, nevůle ke kompromisům a zoufalství. Kamarádi se rozcházejí, známí se rozkmotřují, rodiny se rozhádávají a rozdělují. Není se čemu divit. To, co se dnes děje, nemá prakticky v našich novodobých dějinách obdoby,“ varovala Kocábová.

Andrej Babiš podle ní nemůže za všechno. „Andrej Babiš je výsledkem věcí, jak jsme je nastavili, nebo spíše nedonastavili po nadějné revoluci v roce 89. Nevyčítám nám to. Byl to politicko společenský úkaz, k němuž dodnes vzhlíží lidé na Západě včetně Ameriky, mohu vám to jako Američan potvrdit,“ vysvětluje zpěvačka, jejíž matka pochází z USA.

„Nechci tu vyjmenovávat důvody, proč Andrej Babiš musí odstoupit. Víme to. Čteme to. Mluvíme o tom. Jen pár pravd: Premiér nesmí být trestně stíhaný. Tečka. Premiér nesmí přepsat jednu z největších firem v našich dějinách na svou rodinu a dělat, že je to už v pořádku. Tečka. Premiér nesmí vlastnit nejvlivnější média, a to jak zpravodajská, tak lifestajlová. Tečka. Premiér nesmí mít vliv na firmu, která saje mnohasetmiliónové dotace z EU. Tečka. Premiér nesmí zabraňovat vlastnímu vyšetřování. Tečka. Premiér nesmí ignorovat statisícové demonstrace rok a půl. Tečka. Premiér nesmí útočit na Evropskou unii za to, že ho obvinila z podvodných dotací. Tečka. Premiér toho nesmí hodně. A Andrej Babiš… on vše může? My si myslíme, že ne,“ burcovala dav.

Pozastavila se také u premiérova syna Andreje Babiše mladšího. „Zase na prázdninách na Krymu? Podle toho, jak to premiér popsal, jsem se málem rozhodla tam s rodinou vyrazit taky. Príma dovolená,“ rýpnula asi.

Demonstracemi to ale podle ní nekončí. „Je třeba si uvědomit, že pokud Andrej Babiš a jeho motýle zázrakem odstoupí, stále čelíme arogantnímu prezidentovi Zemanovi a jeho podržtaškám. A v jistém smyslu je to stejně nebezpečný autoritář jako Babiš. Myslím, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že kdyby Rusku nevládl car Putin, mnohé z toho, co se dnes u nás děje, by nebylo. Velmi doporučuji si o Putinovi načíst co nejvíc knih. Před deseti lety Putin ustanovil kybernetickou politiku jako jeden z hlavních zájmů Ruska a vidíme to na denní bázi. Americké volby. Brexit, evropský nacionalismus, rozdělování společnosti… atd. Mnohé z toho vychází z fake news a agresivní antizápadní informační politiky. Zeman, pokud negoogluje alabamské servery, nebo nespí… mu vychází ve všem vstříc. Dokonce se nyní jedná v Dumě (ruský parlament) o tom, že okupace v roce 68… nebyla okupace,“ připomněla návrh zákona, který odsoudili čeští politici i česká diplomacie.

Podle ní je také třeba mysle na klimatické problémy. „Každý den, který odžijeme, určí další den našich vnoučat. A jejich dětí. Tato časová vazba je bohužel čím dál tím těsnější. Takřka každou hodinu v různých souvislostech rozhodujeme o budoucnosti naší čím dál tím teplejší planety. A ta nemá žádné LGBT ani lidská práva. Je to prostě planeta,“ zdůraznila ve svém projevu Kocábová..

„A v této době, jíž jsem ani ve snu nemyslela, že se dožiji, požaduji v čele státu vládu, která tuto planetární, celospolečenskou a českou krizi bere nejen na vědomí, ale jako prioritu. Která nechytá jen motýle a dotace, ale smysluplně jedná. Protože věřím, že se jednat dá. Dá se žít a přizpůsobit. Dá se řídit demokratickými zájmy a mít se dobře. Dá se koexistovat v jednom světě i zemi. Jen nám musíte pomoct. A to Andrej Babiš. Ani Miloš Zeman. Ani Nejedlý, Putin, Ovčáček, Plesl a jim podobní… nedělají. A to ani trochu,“ dodala Kocábová v projevu, který zveřejnila i na svém facebooku.